Crisis en Irán
Trump impone aranceles del 25% a los países que "hagan negocios" con Irán
El presidente de EEUU, que ya había abierto la puerta a un intervención militar contra el régimen del país persa, ha asegurado que la medida de presión económica es "inmediata"
EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.
"Esta orden es inmediata y final", dijo Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.
El mandatario agregó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América.
La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.
Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.
En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower
- Historia de Ibiza: Cuando Sant Carles ayudó a financiar la guerra de Roma
- Un autónomo de Ibiza deberá devolver una prestación de 9.500 euros al no justificar la inversión exigida
- Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel
- Abortan 'in extremis' un intento de okupación en Sant Antoni: pillados cuando estaban cambiando las cerraduras
- Dos fincas en Sant Josep y una sociedad pantalla: así se elaboró el 'plan deliberado' para estafar medio millón de euros en Ibiza