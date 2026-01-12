Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Netanyahu dice que "Israel e Irán volverán a ser aliados leales" si cae el Gobierno de los ayatolás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser "aliados leales" si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

"Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos", dijo Netanyahu en una intervención hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.

Además, el primer ministro israelí señaló que permanece atento al desarrollo de las protestas "que se han extendido a todo el país" y que "el pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos iraníes".