En Islamabad
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda en Pakistán
Siete heridos fueron evacuados a centros hospitalarios
EFE
Al menos ocho personas murieron -entre ellas los recién casados- y siete resultaron heridas al explotar un cilindro de gas en una vivienda donde se celebraba una boda en la capital de Pakistán, informaron este domingo fuentes policiales.
"Un total de 15 personas fueron evacuadas de las viviendas afectadas, de las cuales ocho fallecieron y siete heridos fueron trasladados al hospital", dijo a EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía de Islamabad.
La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la explosión, incluida la posible presencia de explosivos, ya que provocó el derrumbe del techo de la casa, lo que indica que fue de gran potencia.
El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, ordenó a la administración de Islamabad que proporcione "las mejores instalaciones posibles" para el tratamiento de los heridos y que se investigue el incidente, según un comunicado de su oficina.
Los accidentes causados por explosiones de cilindros de gas son comunes en Pakistán debido a cilindros defectuosos o en mal estado. Se utilizan para cocinar y también en algunos automóviles como una alternativa más barata al combustible.
El mes pasado, cinco personas murieron en una explosión de un cilindro de gas en la ciudad de Larkana, en la provincia sureña de Sindh. En noviembre de 2024, al menos 19 personas resultaron heridas por otra explosión similar en la misma ciudad.
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Piden siete años para dos jóvenes 'sin conocimientos para navegar' por pilotar una patera desde Argelia con dos menores a bordo
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Más de 550 objetos perdidos en Ibiza buscan nuevo dueño a través de Cáritas
- Los ayuntamientos de Ibiza se preparan para el frío: refugios para quienes viven en la calle
- Testigos de la grúa volcada en Ibiza: 'Desde nuestra obra veíamos cómo se balanceaba por el viento
- La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera de Escena