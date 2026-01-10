Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados". El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.

MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este viernes al Gobierno israelí de hacer uso de "acusaciones infundadas" y "trabas burocráticas" para "restringir el acceso de los palestinos a un atención médica de vital importancia, lo que supone una "violación del Derecho Internacional". "Al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial. El objetivo de Israel no es otro que el de limitar el testimonio de organizaciones humanitarias independientes como la nuestra", ha indicado la organización en un comunicado.

Las autoridades de Gaza elevan a más de 71.400 los muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 71.400 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 440 desde que entrara el 10 de octubre el acuerdo de alto el fuego vinculado al pacto para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han documentado 71.409 muertos y 171.304 heridos, un balance que incluye 439 fallecidos y 1.223 heridos a causa de ataques israelíes pese al alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 688 cadáveres de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes.

Israel ataca de nuevo supuestos objetivos de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra lo que describe como objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. En un comunicado difundido a través de redes sociales, las fuerzas israelíes han informado de que han alcanzado "zonas de producción de armamento" y "arsenales" del grupo libanés al otro lado de la frontera. Además, han apuntado a la destrucción de "sistemas de lanzamiento" utilizados presuntamente por la "organización terrorista".

Andrea López-Tomàs Al menos 14 muertos, entre ellos 5 niños, en Gaza por ataques aéreos de Israel pese al alto el fuego Aunque el mundo deje de mirar hacia la Franja de Gaza, las bombas no dejan de caer sobre ella. Este jueves el Ejército israelí ha matado a 14 palestinos en todo el enclave como resultado de diferentes ataques aéreos. Entre las víctimas mortales, hay cinco niños. Este jueves un proyectil fue lanzado en dirección a territorio israelí desde Ciudad de Gaza, pero cayó en el interior del enclave. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en la cadena Fox News que 59 países están dispuestos a intervenir en Gaza si Hamás no se desarma, sin especificar cuáles. Lee la noticia completa aquí.

Aumentan a catorce los muertos por los bombardeos ejecutados el jueves por Israel contra la Franja de Gaza El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados el jueves por Israel contra la Franja de Gaza después de que el Ejército israelí denunciara el lanzamiento fallido de un proyectil hacia su territorio, ha aumentado a catorce, entre ellos cinco niños, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025. El balance ha sido confirmado por fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastin', que ha especificado que los ataques alcanzaron una vivienda situada cerca de una mezquita en el campamento de refugiados de Al Bureij (centro), un almacén y una tienda en la ciudad de Gaza (norte), y en la zona de Al Mauasi, cerca de Jan Yunis (sur).

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego tras la muerte de siete personas en Gaza Hamás denunció este jueves la continuación de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese a la tregua, que causaron la muerte de siete personas en menos de 24 horas, según hizo saber a través de un comunicado oficial publicado en sus canales. "El bombardeo continuo de la ocupación sionista y la muerte de siete mártires, la mayoría niños, en menos de 24 horas, constituye una grave escalada criminal y una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, con la intención de confundir la situación, incumplir las obligaciones del acuerdo e interrumpir la transición a la segunda fase", afirma la nota de Hamás. El grupo islamista instó a los mediadores y a los países garantes del acuerdo a presionar a Israel para que detenga los ataques y cumpla con los términos pactados, incluyendo la apertura del paso de Rafah en ambos sentidos, el ingreso de ayuda y suministros, y la transición inmediata a la segunda fase del acuerdo.

El embajador palestino en España agradece al país su "liderazgo" ante el conflicto en Gaza El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, agradeció este jueves al país haber demostrado "una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo" ante el conflicto en la Franja de Gaza. "España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo. Afortunadamente, otros han seguido el ejemplo de España y esto demostró que España no estaba sola, sino que estaba en la delantera", dijo en la presentación en Madrid del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya.

Al menos siete muertos, incluidos cinco niños, en ataques israelíes en la Franja de Gaza La Defensa Civil de Gaza ha denunciado este jueves la muerte de al menos siete personas, incluidos cinco niños, en ataques llevados a cabo en las últimas horas por el Ejército de Israel contra el enclave palestino, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. El portavoz del organismo, Mahmud Basal, que ha informado del balance de víctimas mortales, ha subrayado que, "en menos de 24 horas, las fuerzas de la ocupación israelí han cometido varios crímenes de guerra contra civiles desarmados en el sur y el norte de Gaza, al atacar tiendas de campaña y casas que acogían a personas desplazadas". Mientras que ha hecho hincapié en que se trata de "una clara violación del alto el fuego", ha reafirmado que atacar a civiles y refugios constituye un crimen y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, Basal ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "asuma sus responsabilidades legales y morales y proporcione una protección urgente a los civiles" del enclave palestino, según recoge el diario 'Filastin'.