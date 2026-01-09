Trump anuncia que EEUU se prepara para atacar México por tierra señalando a los cárteles de droga de controlar el país

Donald Trump ha ido un paso más allá en sus amenazas a la soberanía en Latinoamérica, dirigiéndose ahora a su vecino del sur. El presidente afirmó este jueves que Estados Unidos está a punto de iniciar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de “dirigir” México. El presidente lanzó el aviso sin concretar objetivos, plazos ni escenarios, pero lo presentó como un paso inminente dentro de lo que él llama su ofensiva contra las drogas pero que va mucho más allá, atendiendo a sus aspiraciones de control político y económico.

El anuncio lo hizo en una entrevista con la cadena de televisión afín a su administración, Fox News, emitida en la noche del jueves. “Vamos a empezar a atacar por tierra en lo que se refiere a los cárteles”, dijo Trump, antes de insistir en que estas organizaciones son responsables, según él, de cientos de miles de muertes anuales en Estados Unidos por sobredosis, repitiendo el argumento que establece una causalidad directa y muy discutible.

El precedente venezolano

Las palabras del presidente llegan pocos días después de una operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. Ahí será juzgado por supuestos cargos de “narcoterrorismo”, al considerar la Administración Trump que el presidente venezolano es también el cabecilla de lo que se ha dado en llamar “Cártel de los Soles” y que no es un cártel al uso, sino que se refiere a la corrupción del gobierno venezolano. La Casa Blanca ha utilizado esa acción como ejemplo de su disposición a actuar fuera de sus fronteras alegando que su seguridad nacional está en juego.

En ese contexto, Trump defendió que su Administración ha logrado frenar gran parte del tráfico de drogas por vía marítima. “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua”, afirmó, sin aportar pruebas y sin que haya ningún informe de su equipo que lo respalde. A continuación, señaló que el siguiente paso será actuar “por tierra”. No aclaró si se refería a nuevas operaciones militares, a acciones encubiertas o a intervenciones en colaboración con otros países.

Sheinbaum "tiene miedo"

Trump volvió a recurrir a una cifra que utiliza con frecuencia: entre 250.000 y 300.000 muertes al año en Estados Unidos atribuidas, según él, a los cárteles mexicanos. El presidente suele vincular esos datos a las sobredosis, aunque las estadísticas oficiales incluyen distintos opioides y otras sustancias, en especial el fentanilo, que si bien se fabrica en parte en México, se hace con precursores químicos importados de China.

“El país está en manos de los cárteles”, afirmó Trump, al describir la situación de México como “muy triste”. En los últimos días, ha alternado críticas duras con elogios a la presidenta mexicana, a quien ha desdeñado públicamente y en repetidas ocasiones, diciendo que está “preocupada” y “tiene miedo” del poder de estas organizaciones criminales, a quienes no puede derrocar ella sola, justificando así la intervención estadounidense.

La respuesta de México

Desde Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha limitado a rechazar cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano y ha subrayado que México es un país soberano. Su Gobierno defiende una estrategia que puede incluir la cooperación bilateral con EEUU pero con soluciones que no impliquen el uso de la fuerza.

Sheinbaum ha insistido además en la idea de una responsabilidad compartida, recordando que Estados Unidos debe hacer más para frenar el tráfico de armas hacia México. La Cancillería mexicana ha reiterado en comunicados recientes la importancia de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU.

Amenazas sin plan

Las declaraciones encajan en una narrativa que Trump ha reforzado desde el inicio de su segundo mandato. El narcotráfico es presentado como una amenaza directa a la seguridad nacional y el uso del poder militar aparece como una opción legítima para combatirlo.

Por ahora, sin embargo, el anuncio se queda en el terreno de la advertencia. Trump eleva el tono, endurece el discurso y vuelve a colocar a México en el centro del debate, mientras las preguntas clave —cómo, dónde y con qué límites— siguen sin respuesta.