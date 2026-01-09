La borrasca 'Goretti' azota Europa con vientos huracanados, nevadas y temperaturas gélidas

Europa occidental está sufriendo este viernes el impacto del paso de la borrasca 'Goretti', un fuerte temporal que está dejando grandes nevadas, lluvias y fuertes vientos, principalmente en Francia, donde en algunos lugares como Normandia los vientos han llegado a los 213 kilómetros por hora y cientos de miles de hogares se han quedado sin electricidad. Pero las garras de 'Goretti' también han llegado hasta Alemania y el Reino Unido.

Estos son los efectos del nuevo temporal en territorio europeo, por países:

Después de una semana de intensas nevadas, la borrasca 'Goretti' ha dejado este viernes fuertes ráfagas de viento que han superado los 213 kilómetros por hora en Francia, obligando a las autoridades a decretar la alerta naranja en gran parte del noroeste del país, aunque con el paso de la mañana el nivel de aviso se ha rebajado a amarillo.

Durante la noche, 'Goretti' fue ganando intensidad en Bretaña y Normandía para desplazarse posteriormente con mayor virulencia a la región de Île-de-France, donde el viento ha superado los 105km/h. La fuerza del viento ha obligado a los bomberos a trabajar durante toda la mañana para retirar árboles caídos de las vías. En varios puntos del país, el viento ha ido acompañado de fuertes lluvias dejando importantes inundaciones en zonas como Cayeux-sur-Mer, donde el agua ha superado los 40 centímetros. En la costa de Finisterre, las olas han superado los 13 metros de altura.

A primera hora de la mañana, Normandía era la región más afectada por el temporal con 266.200 hogares sin electricidad, incidencias que se han ido resolviéndose a lo largo del día. La Mancha, el único departamento en alerta roja, también se ha visto gravemente afectada, con 82.200 domicilios sin luz durante largas horas. A estos departamentos se suman otros afectados, como Seine-Maritime, Calvados, Eure o Orne, lo que elevó a un total de 380.000 hogares sin electricidad.

Un parque de París cerrado a consecuencia de los fuertes vientos provocados por la tormenta Goretti, este viernes. / EDGAR SAPIÑA MANCHADO / EFE

Las autoridades han informado de varios heridos por accidentes de tráfico o por el desprendimiento de objetos, como consecuencia de las fuertes rachas de viento. El temporal también ha provocado que el servicio ferroviario se haya visto alterado, especialmente, en los trenes con dirección al norte de Francia: "Hoy no operarán trenes regionales (TER), y solo la línea París-Lille estará en servicio", ha avisado la compañía responsable SNCF.

Según las autoridades, no se recuerda una tormenta de esta intensidad y con este nivel de destrucción desde 1987. "Esto recuerda a la tormenta de 1987 en cuanto a intensidad. Hemos batido récords, ya que estamos a 213 kilómetros por hora en la punta de Barfleur", declaró Jean Morin, presidente del consejo departamental de La Mancha.

La borrasca 'Ellie', como se ha bautizado en Alemania y otros países europeos a 'Goretti', azota desde la madrugada pasada el norte alemán, parte de las regiones del este y también el sur. Pero su fuerza no ha sorprendido a las autoridades, que desde media semana estaban actualizando sus alertas, de acuerdo a las indicaciones del servicio meteorológico (DWD, por sus siglas en alemán). La red de ferrocarriles, Deutsche Bahn, interrumpió el servicio en la franja norte a primera hora del viernes, tras haber indicado ya la víspera a los pasajeros de esa probable incidencia y de las posibilidades de canjear o devolver su billete. Cerraron las escuelas de las regiones más afectadas del país y se desactivó a media mañana la alarma sobre Berlín, tras apreciarse que no iba a causar los estragos inicialmente temidos en la capital.

Trabajadores municipales limpian de nieve una calle cercana a la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, este viernes. / MARKUS SCHREIBER / AP

Las nevadas más intensas y trastornos para sus ciudadanos han caído, de acuerdo a lo previsto, sobre Hamburgo y todo el litoral norte alemán. Sobre Berlín hubo cierta tregua, tras el apagón que entre el sábado y hasta el miércoles afectó a cuatro distritos de la capital. Pero la capital sigue a merced de unas temperaturas mínimas extremas, de entre -9 y con pronósticos de bajar a -11 o hasta -14 grados entre el domingo y el lunes. Ello confronta a las autoridades con el siguiente peligro, como son las calles heladas y con placas de hielo persistentes desde hace varias jornadas.

La situación es similar en sus vecinos europeos. Países bien preparados para los azotes invernales, como Dinamarca, Suecia y Noruega, llevan días con restricciones en aeropuertos, red ferroviaria y carreteras, además del transporte público y privado urbano. Países Bajos acumula desde el lunes las consecuencias del colapso del principal aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol. En su jornada más álgida, la del miércoles, se cancelaron 800 vuelos con origen o destino a ese puntal de su tráfico aéreo. Las autoridades neerlandesas mantienen activada la alerta naranja en buena parte del país y advierten del peligro de que se formen dunas de nieve arrastradas por los fuertes vientos.

Europa central y buena parte del este están también bajo el dominio de 'Ellie', con suspensiones de vuelos, carreteras cortadas y tráfico ferroviario restringido, tanto en Austria, como en Eslovenia y Hungría.

La tormenta 'Goretti' está teniendo un fuerte impacto en las comunicaciones y en el suministro energético en el Reino Unido. Más de 250 colegios permanecen cerrados este viernes en Escocia, por quinto día consecutivo, además de decenas de centros en Inglaterra y en Gales. Las fuertes nevadas en el centro del país han obligado a cerrar los aeropuertos de Birmingham y de West Midlands durante varias horas. También ha habido cancelaciones de vuelos en otros aeropuertos, incluidos cerca de 70 en Heathrow, el más grande del país y uno de los mayores del mundo en volumen de pasajeros.

Imagen aérea de la los jardines Pavilio, en Buxton, Reino Unido, cubiertos de nieve. / ADAM VAUGHAN / EFE

El temporal también ha afectado al servicio ferroviario y a las comunicaciones por carretera. La conexión por tren entre Birmingham y Liverpool ha sido suspendida, mientras que algunas de las principales vías de circulación han sido cortadas. Los principales operadores ferroviarios han pedido a los pasajeros que eviten los desplazamientos mientras se mantengan las alertas. Las fuertes nevadas y las rachas de viento, de hasta 159 kilómetros por hora, han provocado cortes de electricidad en más de 64.000 viviendas, la mayoría de ellas en Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra.

La Oficina Meteorológica (Met Office) ha desactivado la alerta roja por viento en Cornualles pero mantiene activas las alertas amarillas por nevadas y heladas en gran parte del país al menos hasta este sábado. "A lo largo del día, la tormenta irá remitiendo gradualmente, pero seguirá siendo un día húmedo, frío y desagradable en gran parte del este de Inglaterra, y seguirá habiendo hielo en algunas zonas del norte de Gran Bretaña", ha alertado el meteorólogo Alex Deakin, de la Met Office, a través de un comunicado.