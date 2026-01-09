Albares habla con su homólogo Marco Rubio sobre Venezuela, Ucrania y Gaza

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron este viernes la situación que atraviesa Venezuela, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, según ha adelantado El País y ha confirmado posteriormente el Ministerio a este diario y el propio ministro con un escueto mensaje en X.

"España está comprometida con la situación de Venezuela en esta nueva etapa", ha escrito Albares. La conversación duró alrededor de media hora.

La llamada tuvo lugar tras la liberación de al menos una decena de presos de las cárceles venezolanas, la mitad de ellos, españoles. Entre los liberados había dos vascos acusados de ser espías y de participar en un complot para asesinar a Nicolás Maduro. Los cinco han llegado este viernes a España sin que se les haya permitido hablar con la prensa a su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas.

Marco Rubio ha sido uno de los protagonistas políticos del asalto y captura y exfiltración del presidente de facto de Venezuela. Forma parte de una presunta administración de tutela desde Washington de Venezuela, proclamada por Trump y negada por las nuevas autoridades del país, entre ellas la presidenta encargada y antigua presidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

El ministro Albares había anunciado en la mañana de este viernes que existe la posibilidad de que haya nuevas excarcelaciones de presos españoles en Venezuela, en particular de una persona de la que no ha querido dar el nombre por seguridad. Hay alrededor de una veintena de reos de nacionalidad española o de doble nacionalidad hispano-venezolana en las cárceles del régimen venezolano. El Ministerio de Exteriores no aporta una cifra exacta.

El ministro considera que la excarcelación de presos es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y confía en que siga habiendo más pasos en esa dirección.