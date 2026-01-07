Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más

Alcanzaría los 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump / -/Ukrainian Presidency/dpa

EFE

Washington

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50% hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.

