Estados Unidos
Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más
Alcanzaría los 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles
EFE
Washington
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50% hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.
