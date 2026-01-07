En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre cinco regiones y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 32 drones ucranianos de ala fija sobre tres regiones y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En total durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 32 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.
De ellos, once fueron derribados sobre la región fronteriza de Bélgorod y nueve sobre la anexionada península de Crimea.
Putin felicita a los rusos por la Navidad ortodoxa con la guerra como telón de fondo
El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a los rusos por la Navidad ortodoxa, la festividad religiosa más importante de este país, con la guerra en Ucrania como telón de fondo.
"Les felicito de todo corazón por la Navidad. Esta maravillosa celebración ilumina al mundo con la luz de la bondad y el amor, regala a millones de personas la esperanza, la alegría de sumarse a las tradiciones espirituales patrias, transmitidas de generación en generación", afirmó en su mensaje difundido por el Kremlin.
Destacó su profunda satisfacción por el "enorme aporte, realmente único, de la iglesia ortodoxa rusa y otras confesiones cristianes, a la unidad de la sociedad".
Zelenski ve "avances concretos" en las garantías vinculantes acordadas por la Coalición de Voluntarios
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado los "avances concretos" obtenidos en el marco de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios que ha tenido lugar este martes en París y en la que han acordado garantías de seguridad vinculantes para Kiev, con el "apoyo previsto" de Estados Unidos.
"Es importante destacar que la Coalición cuenta ahora con documentos sustantivos. No se trata solo de retórica, sino de avances concretos: una declaración conjunta de todos los países de la Coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha defendido que el texto evidencia "la seriedad con la que tanto Europa como toda la Coalición de Voluntarios están dispuestos a trabajar en pro de una seguridad real".
El mandatario ucraniano ha celebrado que el encuentro en la capital francesa haya tenido "un nivel de debate excepcionalmente alto", dando lugar a una Declaración con la que "estamos reforzando nuestro trabajo jurídico en los países, con los parlamentos, para que, en el momento en que la diplomacia logre poner fin a la guerra, estemos totalmente preparados para desplegar las fuerzas de la Coalición".
La UE celebra el "contundente despliegue de unidad" exhibido en París por la Coalición de Voluntarios
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entiende que la Declaración de París acordada por la Coalición de Voluntarios envía un "claro mensaje" representado en su declaración conjunta; un gesto de un "contundente despliegue de unidad": el apoyo a Ucrania es "colectivo" y al país le aguarda "un futuro seguro y próspero". El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha querido insistir en el hecho de que la UE está comprometida con un sistema de garantías "política y jurídicamente vinculantes" que "se activará una vez que entre en vigor el alto el fuego". En este sentido, Costa ha declarado la cooperación de la UE en "los esfuerzos para cimentar las garantías de seguridad que Ucrania necesita para cualquier acuerdo que conduzca a una paz duradera".
Tusk reitera que Polonia no enviará tropas al territorio ucraniano en ningún escenario
El primer ministro polaco, Donald Tusk, reiteró este martes al término de la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París que su país no enviará en ningún escenario tropas de paz a Ucrania como parte de las garantías de seguridad que podría recibir Kiev para poner fin al conflicto con Rusia. "No hay ninguna expectativa de parte de nuestros socios de que vayan a estar presentes tropas polacas en Ucrania en ningún escenario", dijo en una rueda de prensa en declaraciones citadas por la agencia polaca PAP. No obstante, el primer ministro destacó el papel que está dispuesto a asumir su país para apoyar los esfuerzos del resto de miembros de la Coalición de Voluntarios, de los que varios países están listos para enviar tropas. "Polonia será el país líder cuando se trate de cuestiones logísticas y organizativas", aseguró.
Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en el país vecino
El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó este martes tras la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París que Alemania podría desplegar tropas de paz en un país vecino a Ucrania si se consigue declarar un alto el fuego con Rusia, pero no en el propio país invadido. "Alemania seguirá implicándose política, financiera y también militarmente. De eso podría formar parte el despliegue de efectivos en territorio vecino (de Ucrania) parte de la OTAN, después de un alto el fuego", dijo en una rueda de prensa con los líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania.
Zelenski asegura que la arquitectura de seguridad para Ucrania está "practicamente lista"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista", al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad en tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano. Zelenski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en París tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios formada por una treintena de países y después de firmar junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional.
Macron destaca la "convergencia" de los aliados de Kiev y de EEUU para las garantías de seguridad
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la reunión de la Coalición de Voluntarios de hoy en París, en la que participó por primera vez Estados Unidos, marca un "avance significativo hacia una paz sólida y duradera" en Ucrania y reconoce la "convergencia" de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad robusta para el país. Emmanuel Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas pertinentes y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.
Noruega se abre a contribuir con soldados a una fuerza de seguridad en Ucrania junto a los países bálticos
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se abrió este martes a la posibilidad de que su país contribuya con soldados a una fuerza de seguridad en Ucrania junto a los países bálticos una vez haya un alto el fuego "creíble" en el país, según la agencia NTB. "Lo que digo ahora es que Noruega va a contribuir al esfuerzo necesario para estas garantías de seguridad" que los líderes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania pretendían finalizar este martes en París, señaló Støre, según la misma fuente. Precisó que una vez haya un alto el fuego, los países nórdicos y bálticos asumirán "la responsabilidad de crear una brigada ucraniana propia dentro de Ucrania". El mandatario noruego no descartó que militares noruegos también puedan entrenar a militares ucranianos dentro de Ucrania.
Meloni descarta ante sus socios tropas italianas en una eventual misión en Ucrania
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha descartado el despliegue de tropas italianas dentro de una eventual fuerza internacional en Ucrania, durante la reunión mantenida este martes en París por la Coalición de Voluntarios. La mandataria italiana ha calificado en un comunicado el encuentro como "constructivo y concreto" porque, a su parecer, "ha permitido un alto nivel de convergencia" entre Ucrania, Estados Unidos, Europa y otros aliados. Meloni explicó que el foro ha estado dedicado a "afinar" unas garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.
- Recelo entre los vendedores de balizas en Ibiza: 'Son una tomadura de pelo
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- Un okupa amenaza de muerte con un enorme cuchillo y rocía con ácido a dos personas en Santa Eulària
- Un municipio de Ibiza sube un 111% la tasa de basuras
- Los Reyes dejan de regalo el primer nacimiento en Formentera
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- El temporal vuelve a hundir una parte de la pasarela de Talamanca, en Ibiza
- Fallece la centenaria Catalina Torres Roig de Puig d'en Valls