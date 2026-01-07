La Casa Blanca afirma que la primera opción de Trump con Groenlandia sigue siendo la diplomacia

La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano.

Además, aseguró que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte de un aparente acuerdo alcanzado con Caracas.