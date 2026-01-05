Ataque de EEUU a Venezuela
La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González
EFE
Bruselas
La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.
"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Lluvia, frío y posibilidad de nieve: el tiempo en Ibiza para el Día de Reyes
- La comunidad motera de Ibiza despide al joven Raúl Tribaldo, fallecido en un trágico accidente de tráfico
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional