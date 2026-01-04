Un presunto sabotaje de la izquierda radical deja sin luz a 50.000 hogares de Berlín

Unos 50.000 hogares de Berlín están sin luz desde el sábado, a temperaturas gélidas y con perspectivas de seguir así hasta el jueves, tras un presunto sabotaje de un grupo de la izquierda radical. Las autoridades de los distritos afectados, en la zona sur de la capital alemana, han habilitado centros de apoyo en pabellones deportivos, con camas de campaña y duchas. Algunas iglesias y otros locales equipados con generadores ofrecen ayuda a quien precise cargar su teléfono móvil o calentarse, ya que el corte ha dejado asimismo sin calefacción algunos hogares.

El alcalde de Berlín, el conservador Kai Wegner, confirmó este domingo que todo apunta a un incendio provocado por la extrema izquierda que dañó cables y distribuidores eléctricos de varios distritos, entre ellos tres barrios residenciales identificables con población de alto nivel de ingresos. Según el diario 'Bild', el llamado 'Vulkangruppe' ha reivindicado la autoría del sabotaje. Este grupúsculo se atribuyó ya el pasado agosto una acción parecida contra la red ferroviaria, que alteró durante días el tráfico de trenes entre dos grandes ciudades del populoso 'land' de Renania del Norte-Westfalia, Düsseldorf y Duisburgo. A este sabotaje siguió otro apagón que dejó a oscuras a decenas de miles de familias en el extrarradio de Berlín.

La compañía Stromnetz, responsable del suministro eléctrico, ha informado de que se ha logrado restablecer algunas conexiones y que unos 7.000 hogares vuelven a tener luz. Pero se advierte de que la totalidad del suministro no se habrá recuperado hasta el próximo jueves. Berlín entró en el Año Nuevo bajo una ligera capa de nieve y temperaturas bajo cero. En los días siguientes han caído más nevadas y para la semana entrante se pronostican mínimas de entre siete y ocho grados bajo cero.

Se ha desplegado en la zona afectada un dispositivo policial con centenares de agentes para garantizar la seguridad ciudadana. En estas fechas, en Berlín empieza a oscurecer a las 16.00 horas. Hay calles enteras donde la iluminación doméstica ha quedado reducida a velas o linternas.