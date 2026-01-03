¿Tiene Venezuela capacidad militar para enfrentar al potente Ejército de EEUU?

La posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela allana por estas horas de tensión la pregunta sobre la capacidad militar del país sudamericano para enfrentar a una potencia de tamañas dimensiones como la norteamericana. Desde la irrupción del chavismo original, en 1999, y hasta el presente, con Nicolás Maduro en el poder desde 2013, las Fuerzas Armadas constituyeron un pilar del proyecto político y, a la vez se dotaron de un poderío y autonomía que carecían. No es un dato menor que desde hace 11 años sea conducida por el actual ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, un exalumno de Hugo Chávez en la Academia Militar, a quien fue leal durante el golpe de Estado de 2002.

López es el artífice de la expansión de la institución castrense. En un país celoso de sus cifras se desconoce realmente cuánto se destina del PIB a los militares y de esa duda surge otra relacionada con la verdadera capacidad operativa, más allá de las arengas de Maduro y su plana mayor. Algunos analistas sostienen que las Fuerzas Armadas se han modernizado, mientras que otros creen que poseen materiales obsoletos y limitados para enfrentar una eventual incursión de EEUU.

De acuerdo con el International Institute for Strategic Studies (IISS), cuyas conclusiones suelen ser ampliamente citadas, existen en Venezuela 12 baterías de misiles S-300 de largo alcance, nueve sistemas Buk y 44 unidades Pechora de mediano alcance, y un arsenal de lanzadores portátiles Igla-S, de fabricación rusa. A finales de octubre, Maduro dijo que se habían puesto en "posiciones clave de defensa aérea" unos 5.000 de esos misiles antiaéreos de corto alcance y baja altitud. Tienen la capacidad de derribar misiles de crucero, drones, helicópteros y aviones que vuelan a baja altura. El diputado ruso Alexei Zhuravlev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, aseguró a Gazeta.ru que fueron transportados a Caracas recientemente en aviones de transporte Il-76 nuevos sistemas de defensa aérea Pantsir-S1 y Buk-M2E.

Una parada militar en la base militar de Tiuna durante una visita de Nicolás Maduro, en mayo de 2019. / JHONN ZERPA / PRENSA MIRAFLORES / EUROPA PRESS

Versiones de drones iraníes

Venezuela se ha convertido en el único país sudamericano con drones con capacidad de ataque: Antonio José de Sucre 100 y 200 (ANSU-100 y 200) derivan de versiones modernizadas de aparatos iraníes.

Una semana atrás, se mostró públicamente el funcionamiento de un sistema móvil de defensa aérea ruso, el radar de alerta temprana P-18-2M, desplegado en una base militar al este de Caracas, en la Isla Margarita. La capacidad de defensa aérea se apoya en los cazas F-16 y F-5 comprados a Estados Unidos hace décadas, unos 20 aviones de combate Sukhoi. Se utilizan a su vez a helicópteros rusos de transporte y combate, como los Mil Mi-17 y Mil Mi-35.

Siempre según el IISS, el Ejército cuenta con unos 92 tanques T-72B1, 150 BTR-80A, 50 BM-21 Grad y más de 50 2S19 Msta-S, en gran parte de origen ruso, 123 vehículos de combate de infantería BMP-3 y otros 81 tanques AMX-30. También ha adquirido vehículos blindados chinos VN-4.

La Armada Bolivariana posee 76 buques entre los que se destacan una fragata clase Mariscal Sucre, fabricada en Italia, nueve barcos de patrullaje oceánico y costero, cuatro de ellos adquiridos a España, y otros provenientes de China. Tiene un submarino Tipo 209, de origen alemán y 20 aeronaves. Ha recibido de Irán lanchas de ataque rápido Peykaap-III equipada con lanzadores de misiles.

En recursos humanos, el Ejército posee unos 63.000 integrantes, la Marina de Guerra, 25.500, la Fuerza Aérea unos 11.500 y la Guardia Nacional unos 23.000. Los medios de prensa venezolanos hablan de una situación de desánimo previa al inicio de la crisis con EEUU, y marcada por los bajos salarios y las deserciones. El Gobierno ha activado la Milicia Bolivariana. Maduro asegura que ha crecido a los ocho millones de alistados. El número verdadero de los ciudadanos que se sumaron es también un misterio más allá de la propaganda oficial.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

Táctica de guerrilla

El ministro López destacó semanas atrás la importancia de los ejercicios Independencia 200 con los cuales Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha elevado su capacidad operacional y sincronía. Una Ley Especial para el Comando de la Defensa Integral ha posibilitado establecer una mayor armonía entre los métodos de lucha armada y no armada. Esa parece ser la clave defensiva del madurismo. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que el país está preparado para una "guerra prolongada". La llamada "guerra de todo el pueblo" es una estrategia que Fidel Casto adaptó de la experiencia de los vietnamitas en su lucha contra Estados Unidos. Chávez la hizo suya y parte de la premisa estratégica de que una hipotética injerencia se resiste sobre la base de la lucha armada dispersa y los sabotajes. La táctica guerrillera resultaría vital en este caso.

Por lo pronto, Caracas empieza a mostrar signos novedosos. A lo largo de la carretera que une a la capital con La Guaira, en la costa caribeña con Caracas, se han montado barreras de concreto tipo "erizo" que dificultan el desplazamiento de los vehículos. Una señal en la ciudad que no depara buenos augurios.