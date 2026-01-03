Ataque a Venezuela
Trump publica la primera imagen de Maduro esposado a bordo de un buque de la Armada de EEUU
En la fotografía, el presidente venezolano sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos en el uniforme
Redacción / agencias
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.
Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Joan Marí, director de Agricultura de Ibiza: 'Con estas lluvias tenemos reservas para dos o tres temporadas de regadío
- Venezuela denuncia una "gravísima agresión militar" de EEUU en medio de fuertes explosiones en el país
- La previsión de lluvia amenaza las cabalgatas de Reyes en Ibiza
- Nuevas obligaciones para patinetes eléctricos a partir de este año en Ibiza
- Primeras multas por infracciones a conductores de patinetes eléctricos en Ibiza