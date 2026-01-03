México intenta coordinar una respuesta en Latinoamérica a las acciones de EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que mandatarios de otros países han contactado a su Gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y anticipó que preparan un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones participarían.

"Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos", señaló Sheinbaum cuestionada por medios en su visita en el central estado de Tlaxcala, a la vez que descartó, "por lo pronto", una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La mandataria añadió que el marco multilateral debe prevalecer y citó la Carta de las Naciones Unidas al reiterar que "condenamos esta intervención en Venezuela".

Sheinbaum sostuvo que México ya emitió un posicionamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y reiteró que su Gobierno se guía por los principios constitucionales de política exterior, en particular la no intervención y la solución pacífica de controversias.

"Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto", dijo.

Y en este sentido, subrayó que "el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas".

Escenario bilateral

Por último, Sheinbaum también abordó el escenario bilateral con Estados Unidos luego de que Trump insistió en señalamientos sobre el narcotráfico y la influencia de los cárteles en México.

La presidenta aseguró que esos comentarios "no son nuevos" y subrayó que existe "una muy buena relación" en seguridad, con "comunicación" y un "entendimiento" construido en reuniones previas.

"Colaboración, coordinación, pero no subordinación", resumió.

La mandataria mexicana aseguró que el vínculo con EEUU se mantiene mediante la Cancillería, mientras se preparan nuevos posicionamientos tras contactos con otros líderes de la región latinoamericana.

Cuestionada sobre el futuro de la relación de México con Venezuela ante el anuncio de Trump de que Washington "va a gobernar" el país hasta una transición, Sheinbaum indicó que lo revisará "con el equipo de Gobierno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores".