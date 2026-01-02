Maduro excarcela a 87 presos políticos más en medio de la tensión con Estados Unidos

En la madrugada del 1 de enero, Nicolás Maduro levantaba su copa en familia. La "primera combatiente" y a la vez primera dama, Cilia Flores, chocaba la suya con la del presidente venezolano, quien había pedido por la paz en medio del cerco norteamericano. A esa hora, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad se enteró que estaban siendo excarcelados 87 presos políticos que se encontraban recluidos en el penal de Tocorón, en estado Aragua.

"Hemos podido corroborar hasta este momento 47, nos hablan que serán 87", consignó la oenegé Encuentro y Perdón (JEP). El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo en tanto que su organización estaba "verificando" la información. Recordó que los excarcelados tendrán "una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares". El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), señaló al respecto: "Cada liberación es una victoria, pero la represión continúa. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas, y la lucha por la libertad plena no se detiene hasta que todas y todos estén libres".

Según el Ministerio Penitenciario, las personas que se encontraban "privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano". La autoridad carcelaria aludió a las protestas desatadas ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de presentar las actas que validaban la victoria de Maduro en las urnas mientras la oposición proclamaba ganador a su rival, Edmundo González Urrutia.

En medio de la fiesta de Navidad, el Gobierno informó sobre la liberación de 99 presos políticos. Foro Penal ha advertido, sin embargo, que solo salieron de la cárcel 61. La oenegé contabiliza a más de 700 personas todavía encerradas por los incidentes de fines de julio de 2024.

Las excarcelaciones han sido observadas como un intento del madurismo de descomprimir el frente interno en momentos de extrema tensión derivada de la crisis desatada con el hundimiento de embarcaciones en el Caribe sur por parte de Estados Unidos, el "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados por Washington que entren o salgan de Venezuela y el anuncio de Donald Trump de un primer ataque contra el territorio del país sudamericano con drones manejados por la CIA.