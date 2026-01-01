Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no dejó heridos.

El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.

El incendio, que a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este jueves aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.

Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron a NOS de que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.

Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.