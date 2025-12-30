Lucha antidroga
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"
EFE
Washington
El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada
- Retrasan seis horas un vuelo de Valencia a Ibiza y este es el motivo
- «El Gordo» de Navidad que Ibiza entrega a 4.000 metros de altura
- Alertan de una 'estafa total' con cambios de billetes de avión en Ibiza
- Una regleta provoca un incendio en una casa en Ibiza
- Unas matanzas a cubierto para honrar a la sobrasada de Ibiza