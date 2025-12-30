Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja

Actores en una representación navideña sobre las ruinas de un edificio en Ciudad de Gaza.

Actores en una representación navideña sobre las ruinas de un edificio en Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

