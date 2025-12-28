Rusia prosigue sus ataques poco antes de la reunión entre Zelenski y Trump en Florida
La ofensiva afectó a zonas residenciales e infraestructuras en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad
EFE
Las fuerzas armadas rusas han proseguido sus ataques contra Ucrania poco antes de la reunión que mantendrán este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente de EEUU, Donald Trump sobre un plan de paz.
Los rusos lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Jerson y dejaron a parte de la ciudad sin electricidad, informo en su cuenta de Facebook el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Schanko.
"Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad. Zonas residenciales e importantes infraestructuras están en llamas", escribió Schanko.
"De momento estamos recabando información sobre víctimas", agregó.
En la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto, informó la administración militar en Telegram.
Un día antes hubo un ataque generalizado contra Kiev que causó al menos un muerto y una veintena de heridos y llevó a Zelenski a decir que Rusia responde con drones y misiles a los esfuerzos de paz.
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- El problema de la vivienda en Ibiza: Guardias civiles en helicóptero hacia la isla para casos de emergencia
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Jueces y abogados de Ibiza temen sufrir un «caos» a partir del 1 de enero
- El niño de Ibiza que protagonizó un libro infantil estadounidense en los años 60
- Vuelven las tormentas a Ibiza con hasta un 95% de probabilidad de lluvia
- Vivienda en Ibiza: El abogado de Borriello renuncia a defender al exfutbolista por 'pérdida de confianza
- La UD Ibiza enciende la dinamita del mercado invernal