Accidente aéreo
Una persona muerta y otra herida grave tras el choque en el aire de dos helicópteros en Nueva Jersey
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto
EFE
Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.
El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.
a
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.
Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, que sucede en EE.UU. este año.
El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.
