Golpe a la ayuda humanitaria en América Latina: recorte de proyectos por 2.000 millones de dólares anuales

USAID (la agencia de ayuda al desarrollo de Estados Unidos) ha sido en América Latina la sigla de una paradoja: para unos, un instrumento de colaboración inestimable de la Casa Blanca con los necesitados de la región. Otros, en cambio, desde los comienzos de la revolución cubana al chavismo y sus sucesores o aliados, la han visto como un modo de ejercer el soft power. Pero esas controversias carecen de actualidad desde que la Administración de Donald Trump decidió intempestivamente embestir contra esa agencia de cooperación. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, responsable de una reorientación radical de la política de Washington al sur del Río Bravo, no ha tenido empacho en eliminar cerca de 5.800 programas financiados por USAID y cancelar unas 4.100 subvenciones.

Trump, con su giro, ha reordenado de manera drástica el mapa de la asistencia que afecta a los latinoamericanos en los programas de protección temporal a más 600.000 migrantes haitianos y venezolanos. Los especialistas coinciden en que la gestión migratoria ha quedado golpeada debido no solo al ocaso de USAID sino la contraparte política que ha significado la agresiva política de deportaciones de la era Trump. La falta de financiación para las estrategias de reintegración dejará en situaciones de mayor vulnerabilidad a los retornados, sin programas efectivos que faciliten su inclusión social y económica, de acuerdo con los especialistas.

Médicos del Mundo ha calificado de "catastróficos" los recortes a nivel global en una línea de reducción presupuestaria que era preexistente, aunque no brutal y expeditiva como a partir de 2025.

América Latina recibía unos 2.000 millones de dólares de asistencia anual que se destinaron a áreas de salud, educación, economía y diversas instancias de la sociedad civil. La huella de USAID se ha verificado en numerosos frentes y territorios, desde el aporte a la creación de sistemas de irrigación en Guatemala hasta las toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos, a Venezuela, a pesar de la situación de enemistad entre el primer Gobierno de Trump y Nicolás Maduro. La agencia colaboró con la implementación del proceso de paz de 2016 en Colombia. Financió en distintas regiones a medios de comunicación autónomos y comunitarios. Ha apoyado a productores de café en Ayacucho, Perú, y destinó millones de dólares para las fuerzas de paz en Haití. Ha donado material para los bomberos de Viña del Mar tras los graves incendios que afectaron a esa ciudad chilena en 2024.

Sin continuidad

En Ecuador apoyó proyectos de pacificación de un país sacudido por la violencia urbana y también a favor del medio ambiente y la gobernanza, por 300 millones de dólares. USAID respaldó en Paraguay a organizaciones no gubernamentales y programas enfocados en educación superior, justicia, emprendimiento femenino y resiliencia socioeconómica. Destinó más de 20 millones de dólares en 2024 para la conservación amazónica en Brasil y las tareas de mitigación de los efectos de las grandes inundaciones en Río Grande del Sur. El año pasado concluyó en México con la financiación de iniciativas en favor de la gobernanza, la seguridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción por 77 millones de dólares. Todas estas iniciativas no tendrán continuidad. De acuerdo con el movimiento ambientalista brasileño, el cierre de USAID afectará proyectos por unos 18 millones de dólares

En una América Latina cada vez más expuesta a los huracanes, terremotos, sequías la ausencia del apoyo de USAID amenaza con agravar la fragilidad ante eventuales crisis. El cierre ha tenido a la vez un efecto material en el despido de trabajadores sociales, técnicos, profesionales, el colapso de ciertas redes comunitarias de mujeres, jóvenes e indígenas, así como el dinero para emprendimientos, innovación tecnológica y energías renovables.

Al justificar la medida, Marco Rubio dijo que muchas veces USAID actuaba en contra de los intereses de Washington. Para Cuba, en cambio, la agencia ha sido sinónimo de anticomunismo. La Bolivia de Evo Morales la expulsó en 2013. Venezuela también ha sido hostil a su presencia, salvo excepciones.