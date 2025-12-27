Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump avisa que él tiene la última palabra sobre el plan de paz negociado con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.