Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia
El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico
EFE
Una familia española de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, se encuentra desaparecida en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico. Otros dos españoles pudieron ser rescatados de la embarcación, en la que viajaban once personas, y se encuentran bien
El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali.
El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo ha indicado que los desaparecidos corresponden a una pareja y sus dos hijos, en tanto que el dispositivo de emergencia ha podido salvar a siete personas, entre ellas dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico.
Fuentes de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a los dos españoles supervivientes del accidente, así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.
Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.
"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.
La búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos continúa esta jornada. Mientras tanto, la isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.
