Detenido el presunto agresor de tres mujeres con un cuchillo en el metro de París

La Policía francesa ha detenido al hombre que este viernes hirió a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, informaron las autoridades.

Tras darse a la fuga, la Policía puso en marcha una operación para capturar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en su domicilio, en Sarcelles, al norte de la capital francesa.

En un comunicado remitido a EFE, la Fiscalía de París explicó que el hombre fue identificado "gracias a las imágenes de videovigilancia" y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil".

La Fiscalía también detalló que los servicios de la seguridad regional de los transportes (SRT) están a cargo de la investigación "por los delitos de tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma".

De acuerdo con el diario 'Le Figaro', las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte "shock" emocional.

Se desconocen las motivaciones de este ataque, aunque, de momento, la pista terrorista no es la principal (la Fiscalía Antiterrorista no ha sido accionada) y los investigadores parecen inclinarse por la posibilidad de que el agresor padeciera un "trastorno psiquiátrico", de acuerdo con el canal 'BFMTV'.

La Fiscalía indicó que es presunto agresor nació en el 2000 y ya era "conocido por los servicios de policía por diversos antecedentes, entre ellos delitos contra la propiedad".

El operador del metro de París, la RATP, informó inicialmente en sus redes sociales de que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funcionaba "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado, aunque la situación ya ha vuelto a la normalidad.

El periódico 'Le Parisien' precisó que las agresiones se produjeron entre las 16.15 y 16.45, hora local (15.15 y 15.45 GMT) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.