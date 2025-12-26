La Fiscalía surcoreana pide diez años de cárcel para el expresidente Yoon en relación con la ley marcial

El equipo especial de fiscales de Corea del Sur ha reclamado una condena de 10 años de cárcel para el expresidente Yoo Suk Yeol por obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con su decisión de imponer en en diciembre de 2024 la ley marcial, una polémica medida que terminó con su salida del poder.

El fiscal Cho Eun Suk ha formulado esta petición en el último día de las vistas en el juicio contra Yoon en un tribunal de la capital, Seúl, en la que ha afirmado que el exmandatario cometió un "delito grave" al "privatizar" las instituciones estatales con el objetivo de ocultar y justificar sus actos criminales, según recoge la agencia de noticias estatal Yonhap.

"Los actos criminales del acusado dañaron gravemente el orden público en Corea del Sur e infligieron una gran herida a las personas que confiaron en él y lo eligieron como presidente", pese a lo cual "en lugar de transmitir su pesar o disculpas a la gente durante el proceso judicial, defendió repetidamente la legitimidad de su declaración de la ley marcial", ha agregado.

El equipo especial de fiscales ha pedido para el expresidente cinco años de cárcel por obstruir la justicia al impedir su detención en enero, otros tres por violar los derechos de nueve miembros del Gabinete que no fueron convocados a una reunión para revisar su plan de ley marcial; y dos más por redactar y destruir una proclamación revisada tras levantarse el polémico decreto.

"Para reparar la Constitución y el legalismo dañados por el acusado y evitar que se repitan los crímenes de abuso de poder por parte de las figuras más poderosas en la historia de Corea del Sur, debemos exigir una rendición de cuentas estricta", han defendido desde la Fiscalía.

Según ha indicado el tribunal, está previsto que emita un veredicto sobre el cargo de obstrucción a la justicia el próximo 16 de enero, dos días antes de que expire el arresto de Yoon, de acuerdo a Yonhap.

El expresidente también enfrenta otros juicios por el fallido intento de decretar la ley marcial, incluido uno por insurrección, cuyo veredicto podría conocerse en el mes de febrero, puesto que se espera que la vista por este cargo concluya como muy pronto a principios de enero.