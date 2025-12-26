Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Mueren dos personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa, NNA, los muertos iban en un vehículo alcanzado por un dron en los alrededores de Hermel (este). Además, otra persona ha resultado herida en otro ataque contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano.

Una bebé palestina es hospitalizada tras un ataque colono y detienen a cinco sospechosos Una bebé palestina de ocho meses de edad sufrió anoche una herida en la cabeza en un ataque de colonos israelíes cerca de Hebrón, según fuentes locales, tras lo que la Policía israelí detuvo a cinco israelíes sospechosos de ser los agresores. "Cinco sospechosos fueron arrestados por su participación en un incidente de violencia extremista en (el pueblo palestino de) Sair", confirmó este jueves un comunicado policial israelí.

Una delegación israelí se reúne con mediadores en El Cairo por el regreso del último rehén Una delegación israelí se reunió este miércoles en El Cairo con funcionarios egipcios y representantes de otros países mediadores entre Israel y Hamás para el regreso del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza, informó una fuente egipcia a EFE. La fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato, explicó que el coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, llegó hoy a la capital egipcia, donde se reunió con altos funcionarios y representantes de los países mediadores en el conflicto.

Israel dice que las críticas de países extranjeros no restringirán los asentamientos El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo a última hora del miércoles que ningún país limitará "el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel", después de que 14 Estados, entre ellos Francia, España y Reino Unido, condenaran la aprobación de 19 asentamientos en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por la comunidad internacional. "Israel rechaza enérgicamente la declaración emitida por países extranjeros sobre la decisión del Gabinete sobre los asentamientos en Judea y Samaria", término oficial bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania ocupada.

Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, ha confirmado este miércoles durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea. "Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos", ha afirmado Netanyahu, anunciando un gasto de 108.000 millones de dólares (unos 91.000 millones de euros) para construir durante la próxima década "una industria de municiones israelí independiente". Netanyahu ha explicado que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas estos años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento quienes son sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, o Alemania, han impuesto restricciones a la venta de armas a Israel.

Israel demuele la vivienda en Cisjordania de un palestino acusado de matar a un israelí El Ejército de Israel ha informado este miércoles de que ha demolido la vivienda en Cisjordania de un palestino acusado de matar a un guardia de seguridad israelí de 22 años en un apuñalamiento que tuvo lugar el pasado mes de julio delante de un supermercado en los asentamientos de Gush Etzion, situados entre Jerusalén y Hebrón. Esta demolición está relacionada con el ataque registrado el pasado 10 de julio, cuando dos palestinos --identificados como Mahmud Abed y Malik Salem-- apuñalaron al israelí Shalev Zvuluny, de 22 años, tras arrebatarle una pistola e intercambiar una serie de disparos con un soldado que se encontraba en la zona, tal y como han explicado las fuerzas israelíes. Como resultado de este enfrentamiento, los presuntos agresores fueron "abatidos". El Ejército ha matizado que la vivienda demolida se encuentra Bazariya y pertenecía a Salem.

Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hizbulá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado una "infraestructura" del grupo y zonas de "lanzamiento de ataques" a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y Hizbulá. Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que varios edificios y "otras infraestructuras utilizadas recientemente por miembros de este grupo terrorista han sido destruidas en estos ataques". "La presencia de zonas de lanzamiento de proyectiles viola el acuerdo de alto el fuego acordado, por lo que las fuerzas de Israel seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y evitar los intentos de restaurar la organización terrorista Hezbolá", recoge el documento.

Israel acusa a Hamás de violar la tregua y advierte de que "responderá en consecuencia" Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que "Israel responderá en consecuencia". "La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel", recoge la nota oficial.

Israel anuncia la muerte de un hombre implicado en financiar a Hamás en un ataque en el sur de Gaza El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un hombre supuestamente implicado en actividades de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo llevado a cabo la semana pasada en el suroeste de la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han indicado que el hombre ha sido identificado como Abú al Hay Zaqut, y trabajaba para la "división financiera de Hamás". Así, ha explicado que falleció junto al comandante del grupo armado palestino Raed Saad, 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, en el ataque. "Se encontraba en el coche en el que iba Saad durante el ataque del 13 de diciembre", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un comunicado.