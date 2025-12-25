En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski ha revelado los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra, que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas en el Donbás
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Kremlin, a la espera de que Putin dé su opinión sobre el plan de paz de 20 puntos
El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.
"Dependiendo de qué decisión tome el jefe del Estado, continuaremos nuestra comunicación con los americanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos, según el Kremlin
El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la Navidad, pero de momento no está prevista ninguna conversación telefónica entre ambos, según el Kremlin.
"El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Las defensas ucranianas neutralizan 106 de 131 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar este jueves 106 de los 131 drones que Rusia lanzó durante la noche contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.
"En la noche del 25 de diciembre (a partir de las 19:00 del 24 de diciembre) el enemigo atacó con 131 drones de ataque de los tipos Shahed y Gerbera y con drones de otros tipos", anunció la institución.
Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega
Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este jueves el Ministerio del Defensa de Rusia.
"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega. La duración del vuelo fue de más de siete horas", señaló Defensa en un comunicado publicado junto con un vídeo en Telegram.
El mando militar ruso indicó que, en algunas etapas de la ruta de los bombarderos portamisiles, estos fueron vigilados por cazas de otros países.
Un ataque de drones ucranianos provoca un incendio en dos tanques de petróleo en Krasnodar
En el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, se incendiaron dos tanques de petróleo tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.
Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.
Zelenski felicita a ucranianos cuarta Navidad en guerra y pide que se cumpla deseo de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles a los ucranianos la cuarta Navidad que pasan en guerra desde el inicio de la invasión rusa y pidió que se cumpla el deseo de alcanzar pronto la paz.
"En Nochebuena, los rusos demostraron una vez más quiénes son realmente. Bombardeos masivos, cientos de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles 'Kinzhal', de todo", dijo en su mensaje respecto al ataque ruso de la última noche.
"Así es como actúan los que no tienen absolutamente nada en común con la religión cristiana ni con nada humano", denunció Zelenski.
Rusia condena a 19 años de cárcel a un colombiano que luchó con Ucrania
Un tribunal ruso en territorio de la región ucraniana de Donetsk condenó este miércoles a 19 años de cárcel a un colombiano, acusado de luchar en filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos.
Según la agencia TASS, que cita el veredicto judicial, el tribunal consideró suficientes las pruebas recabadas por los investigadores para condenar a Óscar Mauricio Blanco López.
Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov
Al menos una persona ha muerto y otras trece han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre una central termoeléctrica ubicada en la ciudad ucraniana de Járkov. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado desde Telegram que han sido cuatro los ataques que han caído sobre estas instalaciones, provocando una fuerte caída del sistema eléctrico de la ciudad, afectando directamente al suministro de calefacción y al transporte público.
Rusia prevé reanudar "próximamente" los contactos con EEUU sobre el plan de paz para Ucrania
Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar "próximamente" los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania ahora que el enviado especial ruso Kirill Dimitriev ha puesto al corriente al presidente, Vladímir Putin, de los resultados de las conversaciones en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado así que Moscú "formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos".
Kiev dice que dos policías rusos muertos en atentado habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos
Los servicios secretos ucranianos afirmaron este miércoles que los dos policías rusos que murieron en un atentado en Moscú esta madrugada habían combatido en Ucrania y, en concreto, habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos. Fuentes de la inteligencia militar ucraniana, el GUR, aseguraron a diversos medios ucranianos, como la agencia Interfax o el digital Kyiv Post, que el atentado fue cometido por un habitante de Moscú contrario al Kremlin.
