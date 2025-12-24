Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los esfuerzos por la paz traen poca claridad a Ucrania, con cuestiones clave sin resolver

Los más recientes esfuerzos diplomáticos han producido pocos progresos aparentes hacia una fórmula de paz aceptable, mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables contra la amenaza rusa y se niega a ceder los territorios que aún controla en Donetsk, y Rusia no da señales de abandonar sus demandas territoriales y geopolíticas.

En sus comunicaciones oficiales, Kiev mantiene el optimismo sobre las conversaciones que están teniendo lugar con Washington para elaborar un plan que pueda llevar a una "paz digna".