África
Un tiroteo en un bar de Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos
Los hechos ocurrieron en un establecimiento en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo
EFE
Johannesburgo
Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en un tiroteo ocurrido en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo.
Las dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica iniciaron un operativo de búsqueda para dar con una docena de sospechosos.
“Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.
