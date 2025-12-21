En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos congelados
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia y Ucrania llevan a cabo un intercambio de civiles
Un grupo de civiles que se encontraba en Ucrania pudo volver a Rusia, mientras Moscú facilitó la salida de unos ucranianos de la parte ocupada de Jersón, informó este domingo la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova.
"Unos rusos que tenían que regresar de Ucrania lo pudieron hacer en el marco de una acción humanitaria", dijo Moskalkova a la agencia RIA Nóvosti.
Asimismo, unas personas que por "circunstancias imprevistas y ajenas a nuestra voluntad" no podían salir de la parte de la región de Jersón controlada por Rusia, lograron finalmente cumplir con este objetivo, dijo.
Sobre un acuerdo de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que todavía no hay un acuerdo de paz y advirtió de la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando no es sólo papel mojado, sino cuando detiene la guerra. "No debe ser simplemente un acuerdo, bueno, malo. La pegunta es: ¿Bueno para quién y malo para quién? No quiero describirlo. Puede que no haya, hoy no lo hay, hoy no hay acuerdo. Lo habrá cuando no sólo esté en el papel, escrito con letras, sino cuando la guerra se haya detenido", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, citado por la agencia Interfax.
Zelenski responde a Putin que si hay elecciones serán en todo el territorio ucraniano
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido este sábado a la oferta realizada en la víspera por su homólogo ruso, Vladimir Putin, de cesar los ataques sobre el país el día que se celebren elecciones.
Putin lanzó ayer este guante a Zelenski, a quien considera un dirigente ilegítimo por haber excedido su tiempo de mandato. Zelenski, oficialmente, no se resiste a celebrar elecciones pero ha aducido que la situación bélica tiene carácter prioritario y se ha declarado convencido de que, primero, Rusia incumpliría su palabra y atacaría de todas maneras y después se dedicaría manipular los resultados en zonas bajo su control.
Hace una semana, el mandatario ya declaró su disposición a celebrar los comicios. "He escuchado insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente inadecuada", declaró el jefe de Estado.
EEUU ofrece a Zelenski un nuevo formato de negociación con Rusia y algunos países europeos
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que Estados Unidos le ha ofrecido un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos.
Sin abundar en detalles ni confirmar si ha aceptado esta propuesta, Zelenski se ha limitado a explicar que estas hipotéticas conversaciones ocurrirían en Florida (EEUU), donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su residencia particular en Mar-a-Lago.
Las fuerzas rusas toman una localidad en Donetsk y otra en Sumi
El ejército ruso continúa su avance en Ucrania con la toma de dos nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Sumi, anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso.
Se trata, según el parte castrense, de Visoke en Sumi y Svitle en Donetsk.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que las tropas rusas avanzan en toda la línea del frente en Ucrania.
Rusia lanza tres misiles y 51 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 31
Rusia lanzó anoche tres misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 31, informó este sábado en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y de veinte drones en quince localizaciones.
El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del viernes y durante la noche tres misiles balísticos Iskander-M desde la península ucraniana ocupada de Crimea y 51 aparatos no tripulados de ataque desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo.
De los drones lanzados por Rusia, unos treinta eran Shahed, mientras que el resto eran Gerbera o de otro tipo, agrega.
El primer ministro de Portugal reafirma su apoyo a Ucrania en su primera visita a Kiev
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, llegó a Kiev en la mañana de este sábado en su primera visita oficial al país desde que asumió su cargo en 2024, acompañado de su ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme y continuo de su país a Ucrania.
Acompañado por el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, el primer ministro llegó en tren a Kiev, donde explicó en declaraciones a la prensa portuguesa que en este viaje no tiene como objetivo anunciar nuevas medidas, sino transmitir solidaridad a Ucrania.
"Es la expresión de un apoyo que ha sido continuado desde el primer momento en el que comenzó la agresión injustificada de Rusia", afirmó Montenegro.
Ucrania ataca una plataforma petrolífera y un buque militar ruso en el mar Caspio
Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon en la noche del jueves al viernes un buque militar ruso y una plataforma de extracción de petróleo y gas en un yacimiento en el mar Caspio, informó Kiev este sábado.
El comunicado del comando de las Fuerzas Operacionales Especiales precisa que se trata de uno de los modernos buques patrulleros rusos de segundo rango del proyecto 22460 'Ojotnik', que combinan capacidades para la protección de las fronteras marítimas, el patrullaje y el control de la situación, y cuentan con armamento y equipamiento para realizar una amplia gama de tareas en aguas costeras.
"El objetivo fue alcanzado con éxito por varios drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales", destaca el parte publicado en Facebook.
El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos
El último balance del ataque ruso ocurrido a última hora de este pasado viernes en la ciudad ucraniana de Odesa ha dejado ya ocho muertos y 27 heridos, según un nuevo balance publicado esta mañana por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
Esta autoridad ha detallado en su cuenta de Telegram que el ataque ruso ha alcanzado varios vehículos, entre ellos un autobús, así como garajes de la zona. Los fallecidos, ha añadido la Fiscalía ucraniana, eran hombres de entre 20 y 62 años.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, había denunciado nada más terminar el bombardeo que "el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.
Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo
Ucrania ha llevado a cabo su primer ataque contra un petrolero ruso en aguas del mar Mediterráneo, una acción sin precedentes dentro de la intensificación de los ataques con drones contra buques de transporte de crudo para Moscú, en el marco de la creciente confrontación energética entre ambos países.
El petrolero alcanzado, conocido por el nombre de Qendil, es una embarcación de unos 250 metros de eslora que ha sido atacada con drones a más de 1.200 millas (unos dos mil kilómetros) de la frontera ucraniana por la unidad de élite operativa y de combate del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) 'Alpha', según ha informado la agencia nacional de noticias Unian citando a fuentes de los servicios especiales.
El petrolero ruso ha sufrido daños graves que impedirán que siga siendo utilizado para el fin previsto. No obstante, según el mismo medio, el buque se encontraba vacío en el momento del ataque, por lo que el incidente --el primero de estas características en el Mediterráneo-- no ha supuesto ningún riesgo medioambiental en la zona.
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Estos son los médicos de Ibiza y Formentera que se han jubilado este año
- Susana, vendedora del Cuponazo de la ONCE premiado en Santa Eulària: 'Nunca he repartido tanto dinero
- La vendedora del Cuponazo de la ONCE premiado en Ibiza: 'Si lo llego a saber me hubiera quedado uno o dos
- Récord de captura de serpientes en Ibiza: Protegim ses Sargantanes caza casi 600 este año
- Fallece el farmacéutico y político de Ibiza Juan José Ribas Guasch
- Pocholo deja la noche de Ibiza: “Ya no es lo que era”
- La interventora del Consell de Ibiza insta a “revisar la forma jurídica de Fecoev”