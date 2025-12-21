Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia y Ucrania llevan a cabo un intercambio de civiles

Un grupo de civiles que se encontraba en Ucrania pudo volver a Rusia, mientras Moscú facilitó la salida de unos ucranianos de la parte ocupada de Jersón, informó este domingo la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova.

"Unos rusos que tenían que regresar de Ucrania lo pudieron hacer en el marco de una acción humanitaria", dijo Moskalkova a la agencia RIA Nóvosti.

Asimismo, unas personas que por "circunstancias imprevistas y ajenas a nuestra voluntad" no podían salir de la parte de la región de Jersón controlada por Rusia, lograron finalmente cumplir con este objetivo, dijo.