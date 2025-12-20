En legítima defensa
La Policía abate a un hombre armado con un cuchillo en una calle de Córcega
La principal hipótesis es que el individuo que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental
EFE
La Policía mató este sábado a un hombre con actitud amenazante que estaba armado con un cuchillo en una calle muy transitada de Ajaccio, la capital de la isla francesa de Córcega, tras haber intentado sin éxito reducirlo.
No se produjeron más víctimas que el hombre abatido, de 26 años, según detalló Bruno Bartoccetti, secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, en su cuenta de X. "Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible", subrayó en su mensaje.
En un principio, la policía había sido alertada por una disputa entre este hombre y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, que cuenta con mucha afluencia de transeúntes.
De acuerdo a la prensa local, la principal hipótesis es que el hombre que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental. El incidente se produjo alrededor del mediodía.
- El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
- Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros
- Susana, vendedora del Cuponazo de la ONCE premiado en Santa Eulària: 'Nunca he repartido tanto dinero
- Récord de captura de serpientes en Ibiza: Protegim ses Sargantanes caza casi 600 este año
- Fallece el farmacéutico y político de Ibiza Juan José Ribas Guasch
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- El Obispado hace relevos en cinco parroquias de Ibiza y las tres de Formentera
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína