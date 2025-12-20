En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos congelados
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos
El último balance del ataque ruso ocurrido a última hora de este pasado viernes en la ciudad ucraniana de Odesa ha dejado ya ocho muertos y 27 heridos, según un nuevo balance publicado esta mañana por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
Esta autoridad ha detallado en su cuenta de Telegram que el ataque ruso ha alcanzado varios vehículos, entre ellos un autobús, así como garajes de la zona. Los fallecidos, ha añadido la Fiscalía ucraniana, eran hombres de entre 20 y 62 años.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, había denunciado nada más terminar el bombardeo que "el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.
Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo
Ucrania ha llevado a cabo su primer ataque contra un petrolero ruso en aguas del mar Mediterráneo, una acción sin precedentes dentro de la intensificación de los ataques con drones contra buques de transporte de crudo para Moscú, en el marco de la creciente confrontación energética entre ambos países.
El petrolero alcanzado, conocido por el nombre de Qendil, es una embarcación de unos 250 metros de eslora que ha sido atacada con drones a más de 1.200 millas (unos dos mil kilómetros) de la frontera ucraniana por la unidad de élite operativa y de combate del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) 'Alpha', según ha informado la agencia nacional de noticias Unian citando a fuentes de los servicios especiales.
El petrolero ruso ha sufrido daños graves que impedirán que siga siendo utilizado para el fin previsto. No obstante, según el mismo medio, el buque se encontraba vacío en el momento del ataque, por lo que el incidente --el primero de estas características en el Mediterráneo-- no ha supuesto ningún riesgo medioambiental en la zona.
Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra infraestructura portuaria en Odesa (Ucrania)
Al menos siete personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar. El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde ha denunciado que "esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos. Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria. Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".
Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes que el nuevo préstamo de la UE por valor de 90.000 millones de euros "es una señal para Rusia de que no tiene sentido seguir luchando" y de que Ucrania cuenta con el respaldo económico suficiente para "no desmoronarse" en el frente.
Zelenski ha reaccionado así al nuevo paquete de ayuda anunciado durante la pasada noche en Bruselas, una alternativa para sufragar la reconstrucción del país tras la guerra, después de dejar fuera por ahora el ambicioso pero peliagudo plan de embargar los activos rusos congelados por las dificultades legales que conlleva.
"Es una victoria importante", ha enfatizado el presidente ucraniano durante una rueda de prensa en Varsovia junto a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en la que ha agradecido el esfuerzo a los líderes europeos para encontrar una solución que también trae consigo "una importante señal positiva para el pueblo ucraniano".
Kiev lamenta no poder usar los activos rusos pero celebra el nuevo salvavidas de la UE
El presidente Volodímir Zelenski ha tenido que cambiar de retórica este viernes y destacar la importancia de que la Unión Europea (UE) aprobara seguir financiando a Kiev con la emisión de más deuda, después de que afirmara que Ucrania tendría "un gran problema" si los Veintisiete acababan rechazando destinar los activos rusos congelados para seguir manteniendo a flote a su país.
"Esta decisión da a Ucrania certeza financiera para los próximos años", dijo durante su visita oficial a Polonia este viernes Zelenski, quien explicó que el dinero se dedicará sobre todo a reforzar las capacidades militares del país si sigue la guerra y a la reconstrucción si el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene éxito en su empeño en que se firme la paz.
Zelenski ha valorado además que los activos rusos quedaran la pasada semana inmovilizados de manera indefinida -hasta entonces su congelación había que renovarse cada seis meses- en virtud de una maniobra legal de la UE para evitar que un posible veto de Hungría liberara los activos obligándolos a devolverlos a Rusia.
Putin descarta otra operación militar especial
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que no habrá otra 'operación militar especial' como la ucraniana si los países occidentales respetan los intereses de Rusia. "¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos", dijo al dirigirse en directo por la televisión a la prensa y la ciudadanía rusa.
La flota fantasma rusa
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha golpeado con drones aéreos un barco de la llamada flota fantasma rusa cuando este se encontraba en aguas internacionales del Mediterráneo, según aseguraron fuentes de esta agencia de inteligencia a la agencia pública del país, 'Ukrinform', y al diario 'Ukrainska Pravda'. Se trata del primer ataque ucraniano en el Mediterráneo contra barcos de la flota fantasma o flota en la sombra rusa, buques con bandera de otros países que Rusia utiliza sobre todo para burlar las sanciones internacionales contra sus exportaciones petroleras.
Habla Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy haber recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia para poner fin a la guerra, pero aún no para cerrar la cuestión territorial. "Vemos, sentimos y sabemos acerca de ciertas señales, lo que incluye a Kiev, sobre que ellos está dispuestos a entablar alguna clase de diálogo", dijo Putin al comienzo de su intervención ante la prensa y la ciudadanía en directo por televisión.
Beatriz Ríos
90.000 millones a Ucrania
Los líderes de la Unión Europea han acordado este viernes dar un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, que financiarán emitiendo deuda conjunta usando el presupuesto comunitario como garantía, para hacer frente a las necesidades financieras de Kiev, después de que el plan para hacer uso de los activos rusos inmovilizados haya fracasado. Lea aquí la información completa.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este viernes en redes sociales a los líderes de la UE el acuerdo adoptado en la víspera para financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años emitiendo nueva deuda en vez de con el uso de los activos congelados rusos como pedía Kiev. “Es un apoyo significativo que realmente refuerza nuestra estabilidad”, dijo Zelenski, que estuvo presente en la reunión del Consejo Europeo en la que se tomó la decisión y trató sin éxito de convencer a Bélgica -el país en el que están depositados la mayoría de activos rusos- de que retirara su oposición al uso de los fondos inmovilizados a Rusia para apoyar a Ucrania.
