Trump abre la puerta a una guerra con Venezuela: "No lo descarto"

"No lo descarto". Así de frío y lacónico se expresó el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela. Durante una entrevista con NBC News conocida este viernes, el multimillonario republicano volvió a correr el límite de lo imaginable sobre la evolución de la crisis bilateral. Lo hizo pocos días después de anunciar el "bloqueo total" a los buques petroleros sancionados que salgan y entren de ese país sudamericano. "Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie", dijo Trump sobre su conversación con Nicolás Maduro y los mensajes que hizo llegar Washington a Caracas: debe abandonar el poder. Como parte de esa política auguró más incautaciones de buques petroleros. "Si son lo suficientemente tontos como para seguir navegando, estarán navegando de regreso a uno de nuestros puertos".

Las palabras del magnate a NBC News son a su vez precedidas del último ataque en la que murieron cinco supuestos "narcoterroristas" que navegaban en aguas del Pacífico, lo que eleva a al menos 104 la cantidad de víctimas fatales desde que comenzó en septiembre una nueva fase de la política antinarcóticos de Washington. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha presentado pruebas públicas contundentes que vinculen a las embarcaciones atacadas con el contrabando de drogas. Organismos de la ONU, expertos en derecho internacional y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos cuestionaron la legalidad de los ataques.

Rubio no aclara el objetivo

En rueda de prensa, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración Trump busca sacar a Maduro del poder y afirmó que la estrategia es proteger "los intereses" de su país. "Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien subrayó que el objetivo del Gobierno estadounidense es "la estabilidad y la seguridad regional" y "proteger los intereses de EEUU".

Rubio acusó al Gobierno de Maduro de cooperar con Irán, con Hizbulá y con el narcotráfico y dijo que el grupo armado colombiano Ejército Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC "operan abiertamente" en territorio venezolano. "En eso nos estamos enfocando todo el tiempo porque es una amenaza al interés nacional de Estados Unidos. Ahora bien, ¿consideramos legítimo a Maduro? No", enfatizó.

A lo largo de estos meses de inédita tensión regional, Trump autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, inclusive de carácter letal, y también deslizó la opción de ataques terrestres. En la noche del jueves se informó que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes 23 para abordar la situación venezolana. Caracas había pedido que se tratara con carácter de urgencia el "bloqueo total" anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren de ese país suramericano.

Reacción de Maduro

Al fundamentar su solicitud, la misión venezolana ante las Naciones Unidas sostuvo que la medida anunciada por el multimillonario republicano es una "agresión abierta y criminal del imperialismo estadounidense" que tiene la "pretensión colonial de apropiarse del petróleo y los recursos que pertenecen al pueblo". El ministro de Exteriores, Yvan Gil Pinto, dijo que la cita en el Consejo de Seguridad debe contribuir a que "se restablezca el derecho internacional y haga prevalecer la Carta de las Naciones Unidas".

"La piratería es un grave delito en el mar y un grave delito a la luz del derecho internacional público", dijo Nicolás Maduro este mismo jueves por la noche. A la vez envío un mensaje interno a los sectores de la sociedad que miran con aprensión o escondida simpatía hacia Washington los acontecimientos que pueden desencadenar problemas mayores. "Dudar en defender nuestras tierras venezolanas es traición; dudar en defender nuestras riquezas y minerales es traición; dudar en defender nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz es traición".