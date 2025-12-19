Grecia
La Guardia Costera griega rescata con vida a más de 540 migrantes frente a las aguas de Creta
Las autoridades portuarias recibieron una primera alerta de socorro por parte de un barco
EP
La Guardia Costera de Grecia ha rescatado este viernes con vida a 545 migrantes a bordo de un barco pesquero frente a las costas de la isla de Gavdos en medio de un repunte de las operaciones de rescate en aguas cercanas a Creta.
Las autoridades portuarias recibieron una primera alerta de socorro por parte del barco sobre las 3.00 horas (hora local) y, poco después iniciaron una operación de búsqueda y rescate en cooperación con la guarda de fronteras y costas de la Unión Europea (Frontex).
En total, tres buques de la Guardia Costera griega, otros tres de Frontex y varios más que se encontraban en la zona se movilizaron para transportar a todos los migrantes que se encontraban a bordo hacia el puerto de Galini, ha recogido el diario 'Kathimerini'.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo. Asimismo, en lo que llevamos de diciembre, al menos 40 personas han perdido la vida.
Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas huyeron de la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- El cabecilla de la red de narcotráfico se refugiaba en Ibiza para escapar de la vigilancia policial
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- Una familia necesita ingresar 84.000 euros anuales para tener 'una vida digna' en Ibiza o Formentera
- Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros
- Enterradas para sobrevivir: un libro recupera el legado de las joyas de Ibiza
- Adiós a árboles 'centenarios' de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel