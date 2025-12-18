TENSIÓN
Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"
Las palabras del presidente de Estados Unidos se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con el país latinoamericano
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano contra los cárteles de la droga.
"No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador", ha señalado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.
Las palabras de Trump se producen después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en medio de la creciente tensión con Venezuela, después de que la Administración de Donald Trump haya declarado "organización terrorista" al Gobierno venezolano y bloqueado toda su flota petrolera.
Según la resolución de poderes de guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso "en todos los casos posibles" antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, a menos que haya una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.
El Congreso estadounidense dio 'luz verde' en la víspera al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.
El paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas.
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
- Atención conductores: nuevas normas de tráfico a partir de enero de 2026
- Los narcos detenidos en Ibiza dirigían una organización internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Paradores 'ultima' la selección de trabajadores para la apertura del complejo hotelero en Ibiza
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos