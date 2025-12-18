Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Líderes de la UE se enfocan en usar activos rusos para Ucrania mientras la Comisión negocia con Bélgica
Los líderes de la Unión Europea se enfocan en el uso de los activos rusos congelados para un "préstamo de reparación" a Ucrania, mientras la Comisión Europea negocia en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encaje con las demandas del Ejecutivo belga. La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuros reclamos de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--.
Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que logren un acuerdo sobre el uso de activos rusos soberanos congelados con el fin de que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil", en declaraciones realizadas en la víspera de la cumbre europea en Bruselas, marcada por las diferencias sobre la ayuda financiera a Kiev. "Será una reunión muy importante. El resultado de este encuentro --el resultado que Europa produzca-- debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con (ese) apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa: debe tomar esta decisión", ha dicho, presionando así a que Bruselas actúe en esta dirección.
Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este miércoles a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en los suburbios del sur de la ciudad ucraniana de Kupiansk, después de que el jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, asegurara que habían recuperado "casi el 90 por ciento" de la localidad. El Ministerio de Defensa británico ha indicado también que "las fuerzas rusas continúan realizando ataques diarios e intentando infiltrarse en Kupiansk desde el norte, utilizando el río Oskil, que corre de norte a sur a lo largo del flanco oriental de la ciudad", según reza un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
Noruega entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 267 millones de euros
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció este miércoles la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en 3.200 millones de coronas noruegas (unos 267 millones de euros).
El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del Gobierno noruego.
"Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia. La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios", dijo Støre en el comunicado.
Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países
El Gobierno de Ucrania ha advertido este miércoles a sus homólogos africanos que persigan las campañas de reclutamiento de Rusia dentro de sus fronteras, camufladas de supuestas becas de estudios. "Nadie debería ser tan ingenuo como para creer que se trata de educación", ha señalado la cartera de Asuntos Exteriores.
"Rusia aumentará drásticamente las becas para estudiantes africanos durante el próximo año académico", ha advertido el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, en un mensaje en X ilustrado con las portadas de algunos diarios del continente en el que se denuncian estas iniciativas reclutamiento.
Tiji ha reclamado a los gobiernos africanos, pero también a los medios de comunicación de estos países, que tomen "medidas contundentes" para detener este tipo de programas con los que Moscú "atrae a jóvenes de todo el continente a su guerra ilegal de agresión contra Ucrania".
Merz sobre Ucrania: el próximo paso es que EE. UU. presente a Rusia el plan de paz
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que el próximo paso en las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base al plan de paz de 20 puntos que refleja la postura conjunta de Washington, Kiev y de los países europeos.
"Ahora se trata de que se le presente a Rusia la posición conjunta de Ucrania, la UE y EE. UU. y se exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base a este plan", dijo el canciller en una sesión de control parlamentario en Berlín y agregó que éste es el "próximo paso" en el proceso y que le corresponde darlo a Washington.
Merz hizo balance de las conversaciones que mantuvieron en Berlín el pasado domingo y el lunes representantes europeos, estadounidenses, ucranianos y de la OTAN, en el curso de las cuales fueron reelaboradas "de manera fundamental" las propuestas que Washington había formulado hace cuatro semanas, que han quedado resumidas en un plan de 20 puntos.
Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de azuzar el miedo a un conflicto global
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este miércoles a los países europeos de haber arrastrado a Ucrania de manera deliberada a la guerra y ha afeado que estén azuzando el miedo en sus respectivas sociedades a un gran conflicto global. "Esto es un disparate", ha dicho.
La amenaza rusa a los países europeos "es una mentira deliberada" que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad europea, ha dicho Putin durante una reunión este miércoles con la plana mayor del Ministerio de Defensa, en la que se ha hecho balance, entre otras cuestiones, de este último de año de guerra en Ucrania.
"En Europa, a sus ciudadanos les meten en la cabeza el miedo a un inevitable choque con Rusia (...) y están aumentando cada vez más la histeria", ha dicho Putin, quien ha advertido de que el fracaso de cualquier negociación recaerá en aquellos que insisten en utilizar "el lenguaje de la fuerza" con Rusia.
Rusia asegura que se dan "las condiciones reales" para que la guerra continúe en 2026
El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró hoy que se dan "las condiciones reales" para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.
"Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, 2026", afirmó el ministro ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.
Para ello, señaló, "es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra".
Putin agradece a Corea del Norte apoyo militar para la liberación y el desminado de Kursk
El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció hoy al presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, por el envío de militares norcoreanos para combatir en la región fronteriza de Kursk tras la incursión ucraniana de agosto del año pasado y las labores de desminado tras la liberación de estos territorios.
"Quiero destacar el aporte de nuestros compañeros de armas norcoreanos. Por decisión del camarada Kim Jong-un, fueron enviados para participar en la liberación de la región de Kursk y combatieron valerosamente contra el enemigo hombro a hombro junto a los soldados rusos", afirmó ante la plana mayor del Ejército ruso que celebra hoy su reunión anual.
Recordó que además, los efectivos norcoreanos "participaron en las extremadamente difíciles y de gran envergadura labores de desminado de las tierras liberadas de Kursk".
El jefe del Ejército de Ucrania asegura que sus tropas han recuperado "casi el 90%" de la estratégica Kupiansk
El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, ha asegurado este miércoles que las tropas ucranianas han recuperado "casi el 90 por ciento" de la ciudad de Kupiansk, días después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitara la localidad para desmentir las afirmaciones de Moscú sobre su caída en manos rusas.
"Gracias a las operaciones activas de ataque y análisis, hemos podido expulsar a los ocupantes de Kupiansk y hacernos con el control de casi el 90 por ciento del territorio de la ciudad", ha manifestado Sirski a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
Zelenski visitó el 12 de diciembre la ciudad, situada en la provincia de Járkov, desde donde destacó que "lograr resultados en la línea de frente es crucial para que se puedan lograr resultados en la diplomacia", en medio de los contactos para intentar cerrar un acuerdo de paz con Rusia.
