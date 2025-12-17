La UE convierte en ley el veto a las importaciones de gas desde Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

Casi cuatro años de guerra a las puertas de la UE han convencido finalmente a los diputados, funcionarios y dirigentes europeos de la conveniencia de cerrar, de una vez por todas y durante las próximas décadas, la posibilidad de importar energías fósiles desde Rusia, evitando financiar así, de forma indirecta, no solo la invasión de Ucrania, sino también las actividades de injerencia, desinformación y guerra híbrida que está llevando a cabo en la mayoría de Estados miembros. Por una holgada mayoría de 500 votos a favor, procedentes de las filas de los grupos políticos mayoritarios, tanto del Partido Popular Europeo (PPE) así como de los Socialistas y Demócratas, y de liberales y verdes, el Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una ley que prohibirá las importaciones de gas ruso, tanto licuado como a través de tubería, a partir del año que viene. La Comisión Europea, además, se ha comprometido a presentar una iniciativa legal similar para el petróleo a principios del próximo año para que entre en vigor ya en el ejercicio de 2027.

"Es un hecho histórico; Rusia no podrá utilizar nunca las importaciones de combustibles fósiles como arma contra Europa", ha declarado, en tono eufórico, Ville Niinistö, del grupo parlamentario Verdes /ALE, uno de los impulsores de iniciativa legislativa. "Ahora debemos actuar sin demora para aplicar este acuerdo y centrar nuestra atención en las importaciones de petróleo; haremos que la Comisión Europea respete su compromiso de presentar una propuesta a principios de 2026", ha prometido. "Es una ley en la que todos ganamos y solo pierde (Vladímir) Putin", ha proclamado su compañera, la eurodiputada estonia del PPE, Inese Vaidere. El proceso de aprobación de la legislación ha sido arduo y ha superado tres tipos de frenos o reticencias. Por una parte, los planteados por países como Hungría o Eslovaquia, con liderazgos políticos cercanos al Kremlin y que aún reciben significativas cantidades de gas ruso; los de países del sureste de Europa, temerosos de un incremento de los precios, y los de algunos estados miembros de Europa Occidental, entre los que se encuentra España, que desde el inicio de la guerra han incrementado sus importaciones de gas licuado ruso.

Sorpresa con Teresa Ribera

De hecho, entre los legisladores europeos, ha causado "sorpresa" que Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, planteara en su día y abogara por la inclusión de una "cláusula de emergencia" que permitiera a un Estado miembro revertir la prohibición y regresar a las importaciones de gas ruso, lo que generó entonces críticas. Un portavoz del equipo de Ribera ha asegurado que en ningún momento se ha tratado de mermar la fuerza del texto legal aprobado y que su única intención es que hubiera "garantías jurídicas" para evitar problemas legales posteriores, y ha ofrecido como prueba de su compromiso con la independencia energética de la Unión Europea las cartas enviadas a las empresas españolas para que redujeran sus compras de gas licuado. Recientemente, responsables de Enagás, la empresa que opera la red de gas española, han declarado la disposición a implementar el veto comunitario a partir de 2027.

La ley aprobada obliga a los Estados miembros a imponer severas multas pecuniarias a las empresas que no respeten la prohibición, y que incluyen las siguientes opciones: una multa fija de 40 millones de euros, el 3,5% de la facturación anual de la empresa, o un 300% de la transacción que ha violado el veto comunitario. La claúsula de emergencia que demandaba Ribera ha sido finalmente incluida, pero endurecida por los legisladores europeos. Las suspensiones tendrán solo una duración de cuatro semanas y serán sometidas a revisión de la Comisión y del propio Europarlamento. La legislación también aspira a llenar los vacíos legales que permiten al gas ruso entrar vía terceros países. "En el caso del gas, es fácil determinar la procedencia, si viene de fuentes rusas, en el del petróleo es más difícil", ha comentado Niinistö.

No se trata solo de adquirir autonomía energética frente a un vecino hostil como Rusia, ha venido a asegurar Niinistö, sino también evitar que se repitan escenarios como el sucedido coincidiendo con el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando el gigante gasístico ruso Gazprom mantuvo de forma deliberada el llenado de las reservas europeas de esta energía por debajo del 20% para provocar de forma artificial un aumento de precios que enfatizara ante los ciudadanos europeos su dependencia del gas ruso en un momento tan decisivo. La ley entrará en vigor el 1 de enero, y establece diferentes plazos para implementar sus postulados. Las compras al contado de gas se prohíben de forma inmediata, mientras que los contratos a corto y largo plazo disponen de un plazo que se extiende hasta 2026 y 2027. La prohibición al gas por tubería se materializará en septiembre de 2027. Niinistö se ha mostrado escéptico de que los combustibles rusos regresen en algún momento histórico al mercado europeo. "No habrá que renovar las sanciones cada seis meses; con la Rusia de Putin no podremos importar energía durante las próximas décadas, y para el final de este periodo la energía europea vendrá principalmente de fuentes renovables", ha concluido.