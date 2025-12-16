El Reino Unido volverá al programa Erasmus+ en 2027: un paso más en el acercamiento a Bruselas tras el Brexit

El Reino Unido volverá al programa Erasmus+ siete años después de su salida oficial de la Unión Europea. Según el diario The Guardian, el Gobierno tiene previsto anunciar este miércoles el regreso al programa europeo de intercambio de estudiantes a partir de enero de 2027, algo que supone un nuevo paso en su estrategia de acercamiento a Bruselas. El acuerdo beneficiará no sólo a los estudiantes universitarios sino también a los jóvenes que quieran realizar prácticas formativas, según fuentes citadas por el periódico británico, aunque todavía no hay confirmación oficial.

El acuerdo supondrá una rebaja de las tarifas que los estudiantes de la UE pagan actualmente para estudiar en el Reino Unido, las cuales pueden ascender a las 38.000 libras anuales (más de 43.000 euros). A partir de 2027 el coste no podrá ser superior a las 9.535 libras anuales (10.800 euros) que pagan, como máximo, los estudiantes británicos. Por su parte, los alumnos británicos seguirán pagando las cuotas de sus universidades mientras estén en el extranjero, pero tendrán la posibilidad de acceder a becas para financiar los costes adicionales de su estancia.

Acercamiento a la UE

El regreso del Reino Unido al programa fue una de las cuestiones que se abordaron en la cumbre bilateral de mayo, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha cerrado el acuerdo, el cual tiene un fuerte componente simbólico. La movilidad de los jóvenes ha sido una de las principales demandas de los países europeos a la hora de concretar el acercamiento con Londres y este ha sido un primer paso, aunque todavía no hay acuerdo sobre la posibilidad de que los menores de 30 años puedan estudiar y trabajar en el Reino Unido por un tiempo limitado, y viceversa, fuera de este programa.

El Reino Unido justificó la salida del programa Erasmus+ asegurando que su aportación era mayor de lo que recibía. El Gobierno conservador del entonces primer ministro, Boris Johnson, señaló que, en caso de haberse adscrito para el periodo 2021-2027, las condiciones ofrecidas por la UE habrían significado pagar unos 2.000 millones de libras más de lo que se habría recibido. Pero la llegada de los laboristas al poder en julio de 2024, acompañado de un giro de la opinión pública —mayoritariamente partidaria de un acercamiento a la UE— han facilitado este cambio de postura. Todavía no está claro, sin embargo, cuál será la contribución del país en este nuevo ciclo.

El acuerdo es uno de los primeros pasos concretos en la nueva relación bilateral entre Londres y Bruselas, más marcada hasta ahora por las buenas palabras que por avances reales. Las dos partes siguen negociando el acceso del Reino Unido a los fondos SAFE, destinados a fortalecer la industria de defensa europea, así como los acuerdos sanitarios y fitosanitarios (SPS) y una mayor cooperación en materia energética.