Los trabajadores del Louvre inician una huelga contra el deterioro de las condiciones laborales

El 2025 se ha convertido en el peor año para el Museo del Louvre. Tras sufrir el ‘robo del siglo’, del que aún no se han recuperado las ocho joyas sustraídas, se sumó el cierre de una de las salas más emblemáticas por riesgo de hundimiento y la inundación de la biblioteca de Antigüedades Egipcias, que dañó 400 obras. A pocos días de acabar el año, los trabajadores del museo este lunes inician una huelga indefinida para protestar contra el deterioro de las condiciones laborales y la insuficiencia de medios.

Después de semanas de amenazas, tres sindicatos del Louvre convocaron una “huelga prorrogable” que empezará este 15 de diciembre para protestar contra las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes". Unas quejas que no son nuevas y que llevan años sucediéndose, especialmente los recortes en personal y la falta de mantenimiento de las instalaciones; “Es una pena haber tenido que llegar a esto. En cualquier caso, esperamos que sirva para algo, que no sea solo una tormenta en un vaso de agua. Todo el mundo se agita y, al final, no pasa gran cosa”, afirmó Nathalie Ramos, secretaria general del sindicato CGT Culture.

Antes de iniciar esta huelga, los sindicatos enviaron una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati, criticando la situación: “Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio”, aseguraban.

“El público sólo tiene un acceso limitado a las obras y se encuentra obstaculizado en sus desplazamientos”, y advierten que “visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”, insistieron.

Una reorganización profunda del museo

La ministra de Cultura quiere evitar por todos los medios una huelga en plenas vacaciones de Navidad, una de las épocas con más gran afluencia de visitantes para el museo. Por ello, Dati se reunió la semana pasada con los sindicatos y se comprometió a revertir el recorte de 5,7 millones de euros en la financiación pública del Louvre previsto en el proyecto de ley de presupuestos de 2026, según informaron varias fuentes a la agencia AFP.

Entre los esfuerzos por sacar al museo más visitado del mundo de su peor crisis, las autoridades buscan llevar a cabo una ”reorganización profunda del Louvre” para superar las deficiencias que el robo del pasado 19 de octubre puso sobre la mesa, como la ausencia de cámaras o la falta de personal, que en muchas ocasiones obliga a cerrar algunas salas. "Se deben tomar medidas esenciales, mucho más allá de la seguridad", dijo la ministra, sin dar más detalles.