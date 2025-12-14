Zelenski, Witkoff y Kushner terminan su primera reunión y volverán a encontrarse el lunes

Las delegaciones de Ucrania y EEUU, lideradas respectivamente por el presidente Volodímir Zelenski y por los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, terminaron este domingo por la noche su primera reunión en Berlín sobre el plan de paz que impulsa Washington, según informó el asesor de la oficina presidencial ucraniana, Dmitró Litvin.

Las dos delegaciones estuvieron reunidas durante más de cinco horas en la Cancillería de Alemania y volverán a encontrarse el lunes por la mañana en la capital germana para continuar las conversaciones sobre el documento, según declaró Litvin a la agencia pública ucraniana, Ukrinform. "Han sido más de cinco horas. Ha terminado por hoy. Se ha acordado continuar mañana (lunes) por la mañana", dijo Litvin.

Zelenski, que encabeza una delegación que incluye entre otros al secretario del Consejo para la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnátov, se reunió este domingo por primera vez en persona con Witkoff y Kushner.

Plan de 20 puntos

El objetivo del encuentro era avanzar hacia un acuerdo político con EEUU sobre plan de paz de 20 puntos, que después habrá que presentarse al Kremlin para buscar un compromiso entre ambos bandos que ponga fin a la guerra. El principal punto de discordia entre ucranianos y rusos es, a priori, el reparto de los territorios en disputa en el Donbás (formado por Donetsk y Lugansk), en el este de Ucrania.

En los contactos con los emisarios de Washington, Zelenski aspira a asegurarse de que EEUU ofrecerá a Ucrania unas garantías de seguridad vinculantes que disuadan a Rusia de volver a atacar militarmente al país una vez se ponga fin a la actual guerra.

El hecho de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya enviado a Berlín a Witkoff y a su yerno, muestra que cree que hay perspectivas de progresos suficientes para logar su objetivo de alcanzar un acuerdo preliminar antes de Navidades, según medios estadounidenses como 'Axios'.

Cumbre en Berlín

La reunión de este domingo se produjo un día antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, para el lunes por la tarde con "numerosos" líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para negociar el plan de paz junto a Zelenski y, eventualmente, los emisarios del presidente estadounidense.

Se da por descontado que asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que forman junto a Merz el llamado 'E3', así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además ha confirmado ya oficialmente su participación el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien mantiene unas excelentes relaciones con Trump.