Dos militares y un intérprete estadounidenses muertos en un ataque en Siria

Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, han muerto este sábado en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro de Siria, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

"Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos", ha informado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Parnell ha explicado que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico. La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos. "Este ataque está siendo activamente investigado", ha resaltado el portavoz.

El tirador ha muerto

De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destacado que "fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque". "Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión", ha advertido.

Previamente, la agencia oficial de noticias siria SANA había informado de al menos dos heridos sirios y "varios" estadounidenses alcanzados por disparos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira.

El tirador, según las fuentes de seguridad de la agencia, ha muerto acribillado por los disparos de la patrulla. Helicópteros estadounidenses intervinieron para evacuar a los heridos a la base de Tanf después del incidente.