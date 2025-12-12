La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, detenida de nuevo "de forma violenta" por defender los derechos humanos

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue detenida "de forma violenta" este viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

Mohammadi, de 53 años, fue arrestada "de forma violenta" por fuerzas de seguridad de Irán, señaló la fundación en un mensaje en X, en el que precisó que ha recibido "información creíble" sobre este hecho.

Añadió que junto a la Nobel también fueron arrestados los activistas Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia y Abolfazl Abri durante la ceremonia por Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán hace una semana.

Mohammadi coreó varios lemas durante el homenaje, incluido "Viva Irán", según las imágenes retuiteadas por la fundación, antes de ser detenida y golpeada.

Además, las familias de Sepideh Qolian, Pouran Nazemi, Hasti Amiri y Aliyeh Motalebzadeh han confirmado asimismo los arrestos.

Trece detenciones, nueve condenas

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país y no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos".