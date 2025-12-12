Un fuerte temporal se ceba con Gaza y causa al menos 12 muertos, dos de ellos bebés

Sobrevivieron a casi 800 días de guerra, pero una tormenta les arrebató la vida. El fenómeno atmosférico Byron lleva días arrasando la Franja de Gaza, con lluvias y vientos intensos. A su paso, ha matado a 12 personas en las últimas 24 horas. Entre ellas, hay dos bebés que han muerto por hipotermia. La fuerza del temporal ha hecho colapsar tiendas, casas, y edificios, asfixiando a aquellos que se refugiaban en sus ruinas. Las tiendas que siguen en pie están totalmente inundadas, añadiendo más miseria a un pueblo azotado por una tragedia que no se acaba. En Israel, donde las inundaciones parecen amainar tras varias jornadas catastróficas, dos hombres han perdido la vida.

El agua está por todos lados. Se mezcla con el polvo de la destrucción, y se convierte en un lodo que alcanza cada rincón de las precarias tiendas de campaña. Las mismas que servían de refugio a decenas de miles de gazatíes y que, ahora, ya no valen para nada. Durante este viernes, se prevén aún más inundaciones, fuertes lluvias y granizo, lo que pondría en peligro a unas 850.000 personas, que malviven en alrededor de 761 campamentos improvisados en todo el enclave. Entre ellas, hay millares de niños, como Rahaf Abu Jazar. Con tan solo ocho meses, murió por la exposición a las brutales condiciones climáticas después de que la tienda de campaña de su familia en Jan Yunis, en el sur, se inundara este jueves.

Apenas unas horas después, el bebé Taim al Khawaja falleció en el campo de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, en el centro del enclave. Al oeste de esta misma urbe, ha muerto Hadil al Masri, de nueve años, en un albergue para desplazados. Mientras la tormenta sigue azotando la Franja, este número puede aumentar. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha denunciado "el derrumbe de al menos 13 casas", especialmente en dos de los barrios más golpeados de Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes aplicaron una brutal ofensiva militar hasta las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego hace dos meses. "Los equipos de defensa civil están todavía respondiendo a cientos de llamadas de ayuda", ha añadido el comunicado de la oficina.

Más de 27.000 tiendas de campaña

"Hemos registrado la inundación y destrucción de más de 27.000 tiendas de campaña pertenecientes a personas desplazadas, que fueron inundadas, arrastradas por las inundaciones o derribadas por fuertes vientos", ha añadido. Además, ha denunciado que las autoridades israelíes continúan bloqueando el ingreso de materiales de refugio, casas móviles y 300.000 tiendas de campaña a Gaza. Edificios, cuyas estructuras habían sobrevivido a la más brutal campaña de bombardeos de la historia moderna, y paredes se han derrumbado a causa de los fuertes vientos y las intensas lluvias sobre los palestinos que se refugiaban en su interior. Incluso, parte de la tierra cerca de la costa gazatí, donde hay instaladas centenares de tiendas de campaña, ha cedido con la tormenta.

El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Gaza ha informado que los equipos operativos han recibido más de 4.300 llamadas de socorro de gazatíes de todo el enclave desde el inicio de la tormenta. Varias personas siguen desaparecidas y se cree que están bajo los escombros. "Lo que está sucediendo ahora es una llamada de atención para que todos asuman sus responsabilidades", ha afirmado el comunicado del ministerio. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor a mediados de octubre obligaba a las autoridades israelíes a permitir el ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian que la media acordada de 600 camiones diarios no se está cumpliendo, y eso se está reflejando sobre el terreno en este momento.

"Una decisión política"

"La gente que no tiene nada lo necesita todo y de repente se enfrenta a esta tormenta desastrosa", ha denunciado Jonathan Fowler, portavoz de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) a Al Jazeera desde Ammán. Israel ha prohibido de forma específica a esta agencia traer cualquier tipo de ayuda al interior de Gaza. "Contamos con suministros de refugio para más de un millón de personas que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que podemos traer de inmediato si se nos permite; negarnos la posibilidad de traer esa ayuda es una decisión política", ha constatado. A su vez, Fowler ha alertado sobre los riesgos de tener "lagos de aguas residuales sin tratar por todas partes", ya que la infraestructura para tratarla ha sido destruida por Israel.

A su vez, la población israelí lleva días sufriendo el impacto de Byron, aunque cuentan con mayores recursos para hacerle frente. El miércoles por la noche el Ejército israelí entró en confinamiento y limitó sus actividades frente al azote de la tormenta. Un hombre de 53 años fue encontrado muerto con signos de hipotermia el jueves en Netanya, en el centro del país, según los servicios de emergencia, y otro hombre de apenas 50 años ha perdido la vida por hipotermia severa en el barrio de Sheij Jarrah en Jerusalén Este este viernes. También se está buscando a un adolescente desaparecido cerca del río Yarkon. Decenas de casas y tiendas se han inundado durante los tres últimos días de intensas lluvias.