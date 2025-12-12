Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades

Los demócratas no dejan que el ‘caso Epstein’ desaparezca del foco público, ni siquiera mientras se espera a la publicación de material de las investigaciones sobre el financiero y pederasta que va a tener que desclasificarse antes del 19 de diciembre según una ley que se vio empujado a firmar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para mantener esa atención, y nueve días después de publicar imágenes de la isla privada en el Caribe, los demócratas que se sientan en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han hecho públicas este viernes 19 imágenes, de más de 95.000 que han dicho haber recibido de los herederos de Jeffrey Epstein.

En ellas se ve al inversor y abusador sexual con Trump y también, en una imagen de grupo, con el expresidente Bill Clinton. Hay además imágenes de Epstein con el estratega de la ultraderecha Steve Bannon, con el padre de Microsoft y filántropo Bill Gates y con el fundador de Virgin, Richard Branson. Están retratados también el cineasta Woody Allen y otros personajes poderosos, incluyendo Larry Summers, expresidente de Harvard y asesor de Clinton y Barack Obama, el abogado Alan Dershowitz y Andrés Mountbatton-Windsor, en el momento en que se tomaron las imágenes Príncipe de Inglaterra.

Jeffrey Epstein y Woody Allen, en otra de las imágenes difundidas por los demócratas. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU

“Estas imágenes inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, han escrito los demócratas del comité en su cuenta en X, la red social donde han colgado también una carpeta para poder descargar las fotos.

Sin actividad criminal

Las imágenes no muestran ninguna actividad criminal y no hay nada que indique que ninguna de las mujeres retratadas en algunas de las imágenes sea menor de edad. Eso, el hecho de que los demócratas hayan publicado solo 19 de las 95.000 recibidas y que hayan protegido la identidad de las mujeres en las fotos ha hecho que los republicanos les acusen de estar intentando crear una narrativa engañosa sobre la relación de Trump con Epstein.

Las imágenes, en cualquier caso, reconfirman las estrechas relaciones que mantuvieron los ricos y poderosos con Epstein, un inversor que en 2019 se quitó la vida en una celda tras ser imputado con cargos federales por una trama de explotación sexual de mujeres jóvenes y menores, por la que ya había sido procesado una década antes con cargos estatales y un trato muy laxo de las autoridades de Florida.

Entre las élites que frecuentaban a Epstein se cuenta el actual presidente de EEUU, que aparece en tres de las fotos, que no son las únicas imágenes vinculadas a él. Otra de las instantáneas retrata el “condón Trump”, que se vendía por 4,50 dólares y empaquetado en una funda de papel roja con una ilustración de Trump y la frase “¡soy enoooorme!”.

Preservativos con el rostro de Donald Trump, en una imagen difundida por los demócratas de la Cámara de Reprentantes. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU

Ese mismo condón, que lanzó en 2016 una tienda de articulos del hogar de Nueva York, forma parte de una de las colecciones de los museos Smithsonian, que lo describen como un objeto de "sátira política" y dicen que juega con "el patrón de lenguaje y uso de frases pegadizas de Trump".

Entre las imágenes publicadas hay tres de diversos juguetes sexuales, incluyendo algunos que se emplean en prácticas de sadomasoquismo, dominación y 'bondage' como el 'shibari' japonés.