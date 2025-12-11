Bulgaria
Dimite el Gobierno de Bulgaria tras las manifestaciones multitudinarias entre acusaciones de corrupción
"Hemos oído la voz de la sociedad", afirma el primer ministro, Rosen Zhelyazkov, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista y antisistema ITN
EFE
El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció este jueves en el Parlamento la dimisión de su Gobierno tripartito encabezado por los conservadores después de unas protestas multitudinarias anoche en las que decenas de miles de ciudadanos exigieron su dimisión entre acusaciones de corrupción.
"Hemos oído la voz de la sociedad", afirmó el primer ministro, cuyo gobierno asumió el poder en enero y estaba formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista y antisistema ITN.
La protesta de anoche, la tercera en los últimos días convocada por el opositor partido europeísta PP-DB, reunió a numerosos jóvenes y exigió la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021.
- Muere a los 78 años Joan Tur 'Fita', un referente del mundo empresarial de Ibiza
- Pillan a una empresa tras tirar residuos en Platges de Comte: esta es la multa que afronta
- Un coche atropella a una mujer que circulaba en una bici eléctrica y se da a la fuga en Cala Tarida
- Los sanitarios de Ibiza y Formentera estrenan sus nuevas ambulancias lastrados por una 'chapuza
- La remodelación de la carretera de acceso al Parador de Ibiza se acerca a su fin
- El PSOE ve 'cruel' la retirada de transporte gratis a inmigrantes sin DNI o NIE en Ibiza
- Los tesoros de la colección privada de Rafel Tur Costa y Anneliese Witt ven la luz
- El misterio del codiciado número 22 en la lotería de Navidad en Ibiza