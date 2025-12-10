Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

La agenda de Mahmud Abbas El presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, realiza una visita oficial a España este miércoles y mantendrá sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En primer lugar se reunirá con Felipe VI, a las 12.30 horas en el Palacio de La Zarzuela según la agenda de la Casa Real y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press.

Muere un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí La Autoridad de Asuntos de Prisioneros Palestinos y el Club de Prisioneros Palestinos informaron de la muerte este miércoles de un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí, según un comunicado difundido por sus canales oficiales. Se trata de Abdul Rahman Sufian Mohamed Al Sabatin, residente en la localidad de Husan, cercana a la ciudad cisjordana de Belén, y falleció, según la nota, en el hospital israelí Sharei Tzedek.

Defensa y Ejército de Israel fusionan sus investigaciones de los fallos del 7 de octubre El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, acordaron fusionar las investigaciones ordenadas por ambos sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, según recogen los medios israelíes este miércoles. Según el diario israelí Ynet, Katz y Zamir decidieron conjuntamente este martes que el contralor del ministerio de Defensa se unirá como observador al equipo militar de investigación del documento 'Muros de Jericó', y se mantendrá al tanto de las investigaciones ordenadas por el jefe del Estado Mayor en relación con la Dirección de Operaciones y la Armada.

La postura de Hamás Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales. "Cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase", afirmó Badran en la nota.

Continúa la desnutrición Entre julio y septiembre de este año, 460 bebés nacieron cada mes con bajo peso en Gaza, casi el doble que antes de la guerra, debido a la desnutrición de las madres, alertó este martes la portavoz de Unicef, Tess Ingram. En rueda de prensa telemática desde Gaza, Ingram matizó que entre julio y septiembre de 2025 el 38 % de las embarazadas tenía desnutrición y que solo en octubre Unicef atendió a 8.300 embarazadas y mujeres lactantes con desnutrición aguda.

Una ONG belga denuncia en España a soldado israelí por genocidio y crímenes de guerra en Gaza La Fundación Hind Rajab Foundation (HRF), dedicada a la búsqueda de soldados israelíes por el mundo para llevarles ante la justicia, ha presentado en España una denuncia contra un militar por supuestas acciones genocidas y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, tras confirmarse su presencia en territorio español. La HRF, con sede en Bélgica, señala que se ha presentado la denuncia, bajo la legislación española e internacional, contra el soldado israelí Benayau Nahum, de la Brigada Kfir, por unas operaciones militares de Israel en la localidad de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza, que llevaron a "una destrucción casi total" de la ciudad entre finales de 2024 y principios de 2025, explica HRF en un comunicado.

Al menos 40 palestinos detenidos en redadas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este El Ejército israelí detuvo a 40 palestinos desde la tarde del lunes hasta este martes en distintas redadas en Cisjordania y Jerusalén Este, informó el Club de Prisioneros Palestinos, una de las principales organizaciones en defensa de los derechos de estos detenidos. "Las detenciones se concentraron en las gobernaciones de Hebrón, Nablus y Belén, mientras que el resto se distribuyó en las gobernaciones de Ramala, Yenín, Salfit y Qalqilia", recoge el comunicado de la organización, vinculada a la Autoridad Palestina que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania debido a la ocupación israelí en este territorio.

El cuerpo del rehén tailandés devuelto de Gaza es repatriado a Tailandia El cuerpo del rehén tailandés que se encontraba en la Franja de Gaza Suthdisak Rinthalak y que fue devuelto por Hamás la pasada semana ha sido repatriado este martes a Tailandia tras una ceremonia en la que el Ejecutivo israelí expresó sus condolencias a la familia en nombre del país. El acto tuvo lugar en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv con la presencia del coordinador del Servicio de Repatriación, Gal Hirsch; el embajador de Tailandia en Israel,el embajador de Israel en Tailandia y altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

La prensa extranjera, decepcionada por las continuas demoras de Supremo israelí sobre Gaza La Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) se mostró este martes "decepcionada" por el hecho de que el Tribunal Supremo siga concediendo prórrogas al Gobierno israelí -ya ha dado nueve en total- para presentar alegaciones a la solicitud de los periodistas de entrar en la Franja de Gaza. En un comunicado, la asociación -que engloba a periodistas que trabajan para la prensa extranjera en Israel y en los territorios palestinos- expresa su decepción por la nueva resolución de hoy del Supremo de aplazar, hasta el 21 de diciembre, su decisión sobre la libre entrada de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva israelí de octubre de 2023.