Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Negociadores ucranianos informarán hoy a Zelenski de sus reuniones con Witkoff

Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes "con detalle" al presidente Volodímir Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.

Horas antes de que el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, uno de los integrantes de la delegación ucraniana, hiciera este anuncio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró "algo decepcionado" con que Zelenski "no haya leído la propuesta aún".

El presidente ucraniano ha declarado después de cada una de las últimas rondas de contactos de sus emisarios con los estadounidenses que algunos detalles del plan sólo pueden tratarse en persona y no por teléfono.