Steve Witkoff, un empresario en el centro de la diplomacia global: "Es un amigote de Trump con muchos conflictos de interés"

Unos audios filtrados de Steve Witkoff revelan su forma servil de negociar con Rusia. Se trata de una conversación telefónica entre el enviado especial de Donald Trump para Ucrania y su contraparte, Yuri Ushakov, el asesor de política exterior de Vladímir Putin. Witkoff le daba todos los trucos para hacer avanzar hacer avanzar la agenda del Kremlin en la Casa Blanca y finalmente quedarse con las zonas conquistadas de Ucrania.

Le recomendaba que Putin halagara a Trump para conseguir ablandarle. Incluso le daba consejos estratégicos para fastidiar a Volodímir Zelenski. Sugería que el presidente ruso llamara a Trump antes de la visita del ucraniano a la Casa Blanca, en la que pretendía conseguir misiles de largo alcance. Y así fue: Putin llamó a Trump y finalmente Washington rechazó la petición de Ucrania. Poco después, se puso en circulación un plan de paz elaborado por Estados Unidos y Rusia con 28 puntos que parecían más bien una lista de deseos del Kremlin. Incluía, entre otras capitulaciones ucranianas, la entrega de los territorios del Donbás no conquistados aún al invasor ruso como condición para el fin de las hostilidades.

Aquellos audios expusieron hacia qué lado del conflicto es más proclive la Administración Trump en este conflicto.

Steve Witkoff (Nueva York, 1957) es un multimillonario que ha amasado su riqueza (estimada en 2.000 millones de dólares) como promotor inmobiliario, igual que Trump. Y como Trump, creció en Nueva York y es aficionado al golf y a Florida, donde Witkoff tiene su residencia y el presidente, su mansión de Mar-a-Lago. Por todo esto, y mucho más, Trump y Witkoff son amigos íntimos desde hace años. El empresario judío fue uno de los principales donantes de la campaña presidencial del republicano.

Conflicto de interés

"Witkoff es una criatura bastante típica del tardotrumpismo (la segunda Administración): es literalmente un amigote con el que tiene negocios; con él y con sus hijos. Por eso está haciendo diplomacia en todas partes del planeta, mientras mantiene inversiones que en cualquier otro país supondrían un conflicto de interés insostenible", opina en conversación con EL PERIÓDICO Roger Senserrich, politólogo residente en Estados Unidos y autor de '¿Por qué se rompió Estados Unidos?'. "Y, como otros en la Administración, Witkoff no parece tener la más remota idea de lo que está haciendo. Es incomprensible que siga ahí, siendo el gran defensor de Putin dentro de la Administración".

Este martes, el enviado de Trump viajó a Moscú acompañado de otra de esas "criaturas típicas" de la Administración Trump a las que se refiere Senserrich: Jared Kushner, el "yernísimo" del presidente. Ambos tenían la misión de discutir con Putin la contrapropuesta del plan de paz de 19 puntos que había puesto Ucrania sobre la mesa, modificando la propuesta ruso-estadounidense inicial.

El presidente ruso les tuvo haciendo turismo por Moscú mientras esperaban varias horas para ser atendidos. Luego mantuvo con ellos una larga reunión para mandarles de vuelta a Washington con las manos casi vacías. Las diferencias persisten pese a la conversación "constructiva", en palabras del Kremlin. Era el enésimo intento de Witkoff de encauzar unas conversaciones de paz que Trump prometió consumar "en 24 horas" si llegaba a la Casa Blanca.

"La propuesta inicial de Witkoff para Ucrania, y todas sus conversaciones, parecen estar muy marcadas por propuestas de inversión, negocios y relaciones económicas con Rusia en absoluto realistas y absurdamente corruptas, con la sensación de que todos los que negocian tendrán a familiares invirtiendo", relata Senserrich. "Esto va contra el consenso en la forma de hacer política exterior en Estados Unidos desde hace décadas. Witkoff es así parte de una Casa Blanca que se vende al mejor postor".

El 'éxito' de Gaza

Witkoff, también en tándem con Kushner, consiguió un tanto diplomático de primer nivel con el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, sellado con pompa y boato por Donald Trump con los países negociadores (Turquía, Egipto y Qatar) el pasado 13 de octubre en Egipto.

En realidad, más que un plan de paz es un precario alto el fuego que Israel viola a diario (han muerto cerca de 300 palestinos en ataques del Ejército israelí desde la firma) pero que al menos ha frenado la masacre en Gaza. Es claramente favorable a los intereses de la parte más fuerte, Israel. Está repleto de intereses económicos poco disimulados para las empresas de los países que lo han muñido y, algunos temen, de los propios negociadores estadounidenses. Kushner tiene negocios sustanciales en los países árabes.

Ese modelo de la paz del más fuerte (y lucrativa) que Witkoff parece querer extender también para la invasión a gran escala rusa de Ucrania.

Otros enviados especiales

La figura del enviado especial no es inusual. Ha habido 'zares' internacionales en anteriores administraciones. Bill Clinton nombró a George Mitchell como enviado especial para Irlanda del Norte. Barack Obama confió en el veterano diplomático Richard Holbrooke para ser su enviado especial para Afganistán y Pakistán, o en el propio Mitchell como enviado para la paz en Oriente Próximo. Joe Biden creó el cargo de enviado presidencial especial para el clima para John Kerry.

"Lo que es relativamente inusual es su encaje con el secretario de Estado. Cada vez que va Witkoff con una propuesta, luego debe ir Marco Rubio corrigiéndola. Esta Administración es una suma de nichos con gente que tiene agendas propias", apunta Senserrich.

Además, la figura de Witkoff llega tras una gran purga dentro del Departamento de Estado. Los diplomáticos de carrera y con experiencia han sido expulsados. La política exterior del país más poderoso del mundo se ha quedado en manos de familiares, políticos fieles o amigos del presidente. Como Steve Witkoff.