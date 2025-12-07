Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Netanyahu "intentará socavar" la tregua y hacer limpieza étnica en Gaza

El dirigente palestino Mustafa Barghouti, que lidera el partido Iniciativa Nacional Palestina, alertó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "intentará socavar la implementación del plan de paz" de la Franja de Gaza, ya que "no ha abandonado la idea" de cometer una limpieza étnica en el enclave.

"En la práctica, la guerra continúa y, en mi opinión, Netanyahu intentará socavar la implementación del plan de paz, el llamado plan de paz", dijo Barghouti en declaraciones a EFE en los márgenes del Foro de Doha, en Catar, donde denunció que "Israel continúa con sus operaciones militares y siempre busca excusas para lanzar ataques".

El plan de paz, auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el 10 de octubre, estipulaba un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás y la excarcelación de presos palestinos, entre otros puntos, pero ambas partes se han acusado de violar el pacto.